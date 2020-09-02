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天津公益骨灰堂變豪華私人祠堂 開盤2個月銷售額逾1億人民幣

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電
中塘鎮公益性骨灰堂二期正門，據介紹這座漢白玉牌坊耗資900萬元。(取材自界面新聞)
中塘鎮公益性骨灰堂二期正門，據介紹這座漢白玉牌坊耗資900萬元。(取材自界面新聞)

公益性墓地和公益性骨灰堂是農村地區為當地村民提供骨灰安葬的公益性殯葬設施，禁止對外從事經營活動，但天津濱海新區中塘鎮公益性骨灰堂卻以私人祠堂的形式對外出售，每天賣100多套，開盤兩月銷售額逾1億人民幣，已基本銷售一空。

界面新聞報導，一片荒草灘中，16棟灰頂青牆的「住宅樓」拔地而起。不過，即使是白天，這些樓宇的窗戶也統一掛著黑布。一到晚上，整個樓群便與黑夜混為一色。實際上，這處占地2萬多平方公尺的樓群，是天津市濱海新區中塘鎮公益性骨灰堂。

只是，跟按格子分別寄存的公益性骨灰堂不同，這裡是以私人祠堂的形式對外出售，每個祠堂為一個獨立房間，每平方公尺售價從3000多元人民幣到7000元人民幣不等，中介參與倒賣後，每平方公尺價格甚至被炒到了近萬元人民幣。

中塘鎮公益性骨灰堂自2011年「開盤」以來，除閣樓外已基本銷售一空。但奇怪的是，天津市民政局公布的14座經營性墓地中並不包括這處骨灰堂。

報導指出，按照規定，農村公益性骨灰堂只能安葬本村死亡居民的骨灰或遺體，不得對外經營。但調查發現，中塘鎮公益性骨灰堂大部分都賣給了外地居民。銷售人員稱，最多的時候，該項目7天賣了5000多萬元，開盤不到兩個月，銷售額已經逾1億元。

該項目在整個園區共分為兩期工程建設，每期八棟樓，每棟六層，一層大約25個房間左右，整棟樓內，最貴的是地下室，「因為更接地氣」，閣樓相對價格較低，買的人少。

據中堂鎮下轄萬家碼頭村委會負責人表示，陵園配套設施中，價格最貴的是三座漢白玉牌坊，「一個牌坊就花了900多萬元（人民幣）」，工程總造價為3億元人民幣。

據報導，天津市規畫和自然資源局濱海分局的一份土地徵收公告顯示，中塘鎮公益性骨灰堂用地面積共2萬多平方公尺，原屬未利用土地。2011年2月20日，天津市人民政府批准徵收用於建設公益性骨灰堂。

實際上，「天津市殯葬管理條例實施辦法」規定，鄉、鎮、村公益性墓地占地不得超過7000平方公尺，區、縣公益性墓地占地不得超過33萬5000平方公尺。按照這份文件，中塘鎮公益性骨灰堂占地面積已遠超官方規定。

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