法律界大清洗 湖南逾660律師遭撤銷執業證

山東企業高管早前爆出涉嫌性侵養女醜聞，涉案人有法律背景，其後觸發司法部對違規律師展開大清洗。本月以來，單在湖南省就有超過660名律師被注銷執業證。有律師認為，清洗有助打擊法律界亂象。但也有維權律師認為，當局會藉機打壓維權律師群體。

自由亞洲電台報導，根據司法機關的通報，受影響的律師必須主動向司法行政機關報告違規兼職或者喪失中國國籍的情況。僅僅在湖南，本月就有至少660名律師因兼職和持外國護照等理由，獲准注銷律師執業證。

據報導，曾被控「煽動顛覆國家政權」的律師謝陽近日遭當局「除牌」，理由是他在代理案件時，擾亂法庭秩序。他說，當局整治法律界勢必波及到維權律師。

報導指出，謝陽說，它的起點肯定不是為了收拾維權律師，但是在過程當中，它肯定會把具備這種思想狀態的人，即使不是很突出，也要求他們把律師證全部撤銷。

謝陽又指，這次事件中，被注銷執業證的律師，表面上都是主動申請注銷，但他相信絕大部分人都是被迫的。

司法部這次的專項清理行動，把矛頭指向專職律師違規兼職；與律所以外的單位簽訂勞動合約，以及在喪失中國國籍後，隱瞞不報，仍以專職律師身分執業。

不過，也有法律界人士認為，這次專項清理行動有正面作用。律師吳魁明就認為，司法部的舉措有助打擊中國法律界的亂象。

據報導，湖南省共有1萬6000多名律師。據了解，過去四個月，共有超過1200名律師受影響。除了湖南，各省市均有類似的大清洗行動。有法律界人士形容，律師代表的是當事人的利益，而不是黨的利益、聽黨的話，當律師兼職清理完成後，就是律師名存實亡之時。

報導指出，今年4月，山東煙台杰瑞集團副總裁兼首席法務官鮑毓明捲入性醜聞。 他的養女表示，當年親生母親把她交給擁有美中兩國律師資格、又自稱高學歷的鮑毓明收養， 但鮑毓明自2015年起多次對她性侵。