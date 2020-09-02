內蒙強推漢語授課／前車之鑑…1981年「28號文件」掀抗議潮

內蒙古教育廳日前傳達加強漢語教學的文件，在內蒙古引起波瀾，許多蒙古族學者和家長認為會令蒙古語言生存陷入危機。更有人表示，當局若強行推行新制，1981年的「28號文件」導致學生罷課、上街抗議事件就是前車之鑑。

BBC報導，8月26日內蒙古教育廳發布「全區民族語言授課學校小學一年級和初中一年級使用國家統編語文教材實施方案」。文件規定從今年秋天開學起，內蒙古民族語言授課的小學一年級開始使用全國通用的語言教材。在今後兩年逐步開始小學一年級的政治課和歷史課也開始改用漢語授課。

7月在內蒙古就已經開始瘋傳有關消息，引起蒙古族學生家長的不滿。不少蒙古語言和文化方面的專家學者開始在媒體發表分析和看法，指出新政策存在的缺陷和不足。

據報導，1981年北京下發關於放鬆中國向內蒙古移民限制的「28號文件」曾引發內蒙古蒙古族學生罷課，抗議和進京上訪。特木其勒圖當時是那場學生運動的主要領導者。

他說，「28號文件」規定不得阻攔中國流向內蒙古的無計畫移民，而且強調在內蒙古不許成立「單獨由蒙古族組成的文化和學術團體」。

特木其勒圖認為，「28號文件」之所以讓他們那代對文革整肅有記憶的學生能夠走上街頭抗議、罷課、進京上訪，是因為當局的政策又揭開文革時期留下的傷疤，讓他們看到民族平等政策被踐踏。

報導指出，他認為，在網路輿論和自媒體發達的時代，當局很難再像1981年那樣控制不滿輿論擴散。如果當局不顧蒙古族民眾反對，強行推行「不得人心的語言政策」，這次很可能會再次形成一個里程碑事件，再次造成內蒙古的民族主義情緒復甦。