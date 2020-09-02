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內蒙強推漢語授課數萬人示威抗議 傳裝甲車鎮壓

世界日報 / 中國新聞組／北京2日電
中國以「五族共和」為榮，然而近年「漢文化霸權」卻愈演愈烈，持續擴張至各民族自治區。（取材自臉書）
中國以「五族共和」為榮，然而近年「漢文化霸權」卻愈演愈烈，持續擴張至各民族自治區。（取材自臉書）

內蒙自治區宣布所有學校9月1日開始，強制以漢語取代蒙語授課，被當地民眾視為文化滅絕的手段，師生紛罷課群起抗議。內蒙自治區居民1日說，數萬人參加抗議活動，是十年來規模最大示威行動。網傳通遼一中學學生家長與警衝突被毆打，該學生得知後疑氣憤難平從學校四樓跳下。

中央廣播電台引述外媒報導，這項政策和西藏、新疆類似做法互相呼應，目的是讓少數民族被占優勢的漢族同化。

據報導，來自內蒙中部錫林郭勒盟的32歲胡姓牧民表示，「內蒙幾乎每位蒙古人都反對修訂的課程」。他也警示，內蒙兒童的母語程度正在流失，「在未來幾十年內，一個少數民族語言將瀕臨滅絕。」

報導指出，內蒙教育局8月26日宣布這項政策後，緊張局勢在內蒙廣大草原蔓延開來。

根據當地居民提供的影片片段，大規模抗議在內蒙各地爆發，可以看到數百名家長和學生與警方對峙，同時有上千名學生罷課。

來自內蒙東北部興安盟、27歲的牧民巴托表示，「至少有成千上萬人在內蒙各地進行抗議。」他出於安全考量而拒絕透露真實姓名，「許多家長在學校外抗議，有些學校外有數千名父母，一般民眾也在街上抗議。」

設於紐約的非營利組織「南蒙古人人權組織」負責人恩和巴圖說，這次抗議是一場蔓延到整個內蒙古的「公民不服從抵抗運動」。內蒙古有400多萬蒙古人，占當地人口16%。

據報導，同時，含有直式書寫傳統蒙文的微信訊息和反對該政策的請願照片近日遭到當局大規模審查。

內蒙教育局在8月30日的一篇文章中聲稱，蒙語教學時間沒有改變。

另有媒體報導，網路上甚至流傳影片，當局為了要鎮壓示威活動，還派出了裝甲車，畫面流出後，引發外界熱烈討論。

另外，南蒙古人人權組織指出，一名蒙古族學生8月30日在通遼市科爾沁左翼中旗的一間中學從高處墮下，網上片段顯示，事發後救護車趕到現場。而在另一間學校，大批學生衝破警方的防線，離開校園，與在校門外的家長一同示威，並且大叫「我們是蒙古人」的口號。

南蒙古人人權組織稱，部分政府官員、教育局員工，以及部分蒙古族的警察，都拒絕執行當局的命令，拒絕進行官方宣傳漢語教學的活動，及拒絕拘捕參與示威的蒙古族人。

當地的藝術家、樂團、體育協會等，亦發表聯合聲明，反對當局強行執行漢語教育。

大批穿著校服的學生示威。(視頻截圖)
大批穿著校服的學生示威。(視頻截圖)

大批穿著校服的學生示威。(視頻截圖)
大批穿著校服的學生示威。(視頻截圖)

內蒙古 教育局 人權

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