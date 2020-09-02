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不僅只農業合作 福建新創兩岸「共建共管」模式

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
圖為福建漳平台灣農民創業園的台品櫻花茶園內，該創業園是大陸規模最大的台灣軟枝烏龍茶生產基地。中新社
圖為福建漳平台灣農民創業園的台品櫻花茶園內，該創業園是大陸規模最大的台灣軟枝烏龍茶生產基地。中新社

閩台鄉村融合發展，不僅只於農業合作，還進入「鄉創鄉建」、「共建共管」的新模式。

中新社報導，福建現有6個國家級台灣農民創業園，還推進9個閩台農業融合發展產業園、百餘個閩台農業融合發展示範基地建設。目前僅漳平台灣農民創業園常駐台農就有600多人，福建還選任97位台胞擔任農業科技特派員。

農技專家、被稱為「台灣鳳梨博士」的黃來裕表示，他出技術和果苗，福州福清市江鏡鎮南宵村出田地和人工，共同合作這個海峽組合，第一期已經種了25畝，第二期準備種200畝台灣特色水果。

南宵村黨委書記薛爾輝表示，在大力推動土地流轉之下，目前共流轉1,500畝，聯手台灣專家合作發展休閒觀光農業。

此外，還有64個台灣建築師團隊、200多名台灣鄉建鄉創人才已經前往福建，廈門59個社區、平潭的92個村(居)還引進台灣人參與基層社區治理和鄉村振興，研究兩岸「共建共管」。

報導稱，透過「人帶人」，海滄區已聘任43個台灣青年在基層參與鄉村社區建設。

福建省政府台港澳事務辦公室相關負責人表示，福建在大陸首創兩岸合作社區管理服務模式，為深化閩台交流交往與理解認同開闢新的通道，不少試點村居、社區還推廣志願服務、傳遞社工理念，開展敬老、義診、治安巡守、環境整治、推廣公益等活動。

福建 農民 創業

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