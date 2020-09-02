70後台青在南京博物館 經營爆款文創商店

位於南京紫金山南麓的南京博物院，是大陸知名綜合類博物館， 「70後」台青年殷伊玲帶領的團隊在此營運2間文創商店、1間茶室，把小陶豬冰箱貼、書畫卷軸貼、大雅齋書簽等商品，經營成網紅爆款，常常供不應求。

中新社報導，殷伊玲和團隊在南博做文創，4年來由摸石頭過河，到打開局面、拿獎到手軟，她表示，考古、文物、舊紙堆中提煉文創，讓它們跨越時空來和現代人對話，其實過程有點類似。

殷伊玲坦言，自己從小就是公仔、拼圖、遊戲控，酷愛各種親自動手，家裡收集組裝了3,000多個公仔，以至於成了家人「人人喊打」的對象。

大學時期，她赴美留學，讀電腦專業。出於對歷史文化的濃厚興趣，畢業後2011年到台北故宮博物院從事文博數位元化工作，並協辦北京、南京、鎮江的大型文創專案。

抱著出去看看的想法，2014年，殷伊玲跟隨兩岸文化交流團隊來到江蘇鎮江，擔任鎮江市青年商會首任會長、台江文創產業園總經理。

2017年，由於成績突出，兼具兩岸文創經驗，她和團隊被挖到南京博物院，成為文化創意部文創顧問。

「大雅齋」原為懿貴妃（即慈禧太后）在圓明園一家畫室的名字。清光緒年間，陶瓷業重整旗鼓，日漸繁榮。從慈禧御用大雅齋款官窯瓷器用色、花卉、紋理中，殷伊玲和團隊獲得了靈感。

太后專用書簽、筆記本、奶茶紙杯、水洗牛皮紙提包……印有藍底白花圖案的「丹青婉約大雅齋」系列，是她們創作開發的作品，在2019年「紫金獎」文化創意設計大賽中，斬獲博物館文化創意設計賽銀獎，後來成了銷售爆款。

南博文創店裡擺放的商品，別致精美，人民幣20元到50元的標價很普遍，因此大受歡迎、時常賣光，但殷伊玲堅持不上電商平台、不做網售。「就是讓大家知道，你來南京，必須來南京博物院體驗，必須親自來。」

祖籍江蘇鹽城的她，愛吃有滋有味的淮揚菜，到江蘇多年，水土養人，她打趣說，和時間成正相關的是體重，但時間改不了的是熱愛。

殷伊玲表示，她從台灣來，對傳承中華文化有一份責任和義務，而不是局限在哪個物理空間去完成它。為此，她作了長期定居的打算，「文創承載著歷史、情感、記憶，我會一直做下去。」