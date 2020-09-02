大陸鐵路暑運 旅客4.56億人次
中國國家鐵路集團有限公司（簡稱國鐵集團）1日披露，為期62天的2020年鐵路暑運結束。暑運期間（7月1日至8月31日）全國鐵路累計發送旅客4.56億人次，其中，8月份發送旅客2.49億人次，較7月份增加4250.2萬人次，客流不斷回暖。統計數字顯示，8月29日，全國鐵路發送旅客967.6萬人次，創今年春節後單日客流新高。
中新社報導，國鐵集團客運部負責人表示，今年暑運，正值中國抗擊新冠肺炎疫情取得重大戰略性成果、經濟社會發展秩序加快恢復時期，鐵路暑運面臨做好站車常態化疫情防控、助力經濟社會發展和戰高溫防汛救災確保鐵路運輸安全暢通等多重考驗。
暑運期間，增開商合杭高鐵合肥至杭州段、上海至蘇州至南通鐵路、喀左至赤峰高鐵、安順至六盤水鐵路等今年新開通運營的鐵路動車組列車，方便沿線民眾出行。暑運期間，全國鐵路日均開行旅客列車7499列。
此外，鐵路部門不斷擴大電子客票覆蓋範圍，全國已有2700個車站實現電子客票「一證通行」，覆蓋99%以上鐵路出行人群。
暑運期間，國鐵集團與中國東方航空集團有限公司共同推出「空鐵聯運」新服務，「鐵路12306」App和「東方航空」App實現系統對接，旅客可以根據意願自行選擇高鐵與航班組合。鐵路部門繼續對廣珠城際等25條城際鐵路實施票價優惠措施，最大折扣幅度達5.5折。
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