大陸鐵路暑運 旅客4.56億人次

中國江蘇省一名14歲少年因被父親發現經常打電玩遊戲，就在少年的房間內裝上監視鏡頭，他認為父親這麼做侵犯了私隱權，近日向警方報案；不過少年的父親堅持家長有權監視子女，並且反問兒子「你有多少私隱？」，此事引起網友熱議。

2020-09-01 10:08