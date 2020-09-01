廣東企業獎勵2高考學霸 各送一套洋房！老師同獲5萬元

廣東高州一家企業於8月29日獎勵2名高考學霸各一套新房，他們的教師也獲得獎勵。企業員工表示，公司為中考、高考等學霸考生提供300萬元（人民幣，下同，約43.9萬美元）獎勵。當地教育局則表示，該獎勵是企業行為，並非教育局獎勵。

梨視頻報導，該市有500多名在今年中考和高考中成績優秀的學生和老師獲得獎勵，其中高考文、理科第一名的張婧雯、江豐楗，各獲80萬元人民幣（約11萬美元）的洋房一套，他們的授課老師同時獲得5萬元獎勵，其餘學生也獲得現金獎勵。

另據羊城晚報，而同樣以優異成績考上了清華大學的陳浩天同學和他的老師也獲5萬元的獎勵。頒獎儀式上，這些高考成績優秀的學子們，還現場分享了他們的學習心得。

北京大學新生江豐楗說，學習的時候就要調整狀態，保持自己的專注，不能被外界的誘惑所干擾，要堅定自己的目標。復旦大學新生張婧雯分享解壓方式說，可以找老師解答問題，或者向爸媽、親戚朋友傾訴，或者去跑步之類的，要有自己的解壓方式。

據了解，為了激勵高州學子奮力爭先，此次獎教獎學活動還給予鄉鎮每所高中的高考文、理科第一名和授課老師各獎5000元。每所初中的中考第一名各獎2000元，另外，高州中考總分第一名的加獎6000元、授課老師獎2000元。當日還表彰了小升中考試綜合素質優秀的學生。