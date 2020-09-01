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大陸公布「禁塑」時間表 今年底全面禁用塑膠吸管

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
塑膠吸管今年底起在中國大陸也將逐步走入歷史。美聯社
塑膠吸管今年底起在中國大陸也將逐步走入歷史。美聯社

環保意識抬頭下，大陸也加快限制、禁止一次性塑膠用品的使用。大陸商務部網站8月31日晚間發布一份通知，公布「禁塑」、「限塑」的具體實施時程。通知明確提出，大陸全國範圍內今年底起，餐飲行業將禁止使用不可分解的一次性塑膠吸管

商務部所發布的「關於進一步加強商務領域塑料汙染治理工作的通知」提出，到2020年底，直轄市、省會城市、計劃單列市城市建成區的商場、超市，以及餐飲打包外賣服務和各類展會活動都禁止使用不可降解（分解）塑料袋。

到2020年底，全國範圍內餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管；到2020年底，地級以上城市建成區，餐飲堂食服務，禁止使用不可降解一次性塑料餐具

此外，到2025年底，縣城建成區，餐飲堂食（內用）服務禁止使用不可降解一次性塑料餐具；到2025年底，地級以上城市，餐飲外賣領域不可降解一次性塑料餐具消耗強度下降30%。

通知還提出，2022年底，大陸全國範圍內星級賓館、酒店等場所不再主動提供一次性塑料用品；到2025年底，實施範圍擴大至所有賓館、酒店、民宿。

目前距離禁止使用塑膠吸管的期限只剩4個月時間，據上海《東方網》報導，星巴克去年4月就已全面推行紙質吸管和「直飲杯蓋」；大陸知名連鎖手搖飲品牌「喜茶」2019年6月也陸續改採環保紙吸管；麥當勞則在今年6月底宣布使用無吸管杯蓋。

報導稱，隨著年底禁令將近，近期大陸環保吸管的需求量也明顯增加。除了紙吸管外，還有商家推出號稱從玉米澱粉乳化而成，在堆肥條件下45天內就會分解成水和二氧化碳的環保吸管。但比起塑膠吸管，紙吸管、玉米吸管都貴上3倍左右。

此外，還有竹子吸管、玻璃吸管、不銹鋼吸管等各種環保吸管近期也紛紛推出。但業者也提醒，若是用紙吸管，以後飲料恐怕得儘快喝完，以免紙吸管軟化。還有網友稱，「把紙吸管當成普通吸管那樣咬來咬去肯定不行，使用吸管的習慣也要改變了。」

吸管 餐具 酒店

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