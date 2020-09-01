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美駐滬總領事騎電動車 說中文讚美上海

世界日報 / 中國新聞組／北京1日電
美駐上海總領事譚森在上海市區騎電動車。（視頻截圖）
美駐上海總領事譚森在上海市區騎電動車。（視頻截圖）

美國駐上海總領事譚森即將結束三年任期，離開上海領區。他在一個視頻中用中文講述在上海的生活、工作中的點點滴滴，表示難以忘懷這座現代、美麗、宜居的城市。

海外網引述美國駐華大使館微信公號31日消息，在美國駐華大使館發布的視頻中，譚森騎著一輛紅色電動車，穿梭在街頭，他用中文說，「我在這裡三年了，雖然我很喜歡這邊的生活和這邊的工作，但是我必須回家了。」

譚森表示，很高興在過去的三年裡有機會拜訪了很多地方，認識了很多人，留下了很多美好的回憶。「貿易、教育、文化、衛生、環境，每一個領域都有我們的身影，每一次交流與合作都有我們的努力，加深我們對彼此的理解，也會帶來更好的美中關係。」

譚森透露，他第一次來上海是在1995年，可以說上海的變化很大，是他住過最棒的城市之一，這裡匯聚了傳統、現代、東方及西方。

視頻中，譚森還回顧了自己在上海生活、工作中的點點滴滴，他用手機支付功能在商店買東西，並表示，自己知道很多商店，認識不少店舖的老闆。這裡有各種各樣的快遞和外賣，讓生活「超方便了」。上海的節奏很快，科技在推動著每一個人的步伐。

最後，譚森稱，「我相信上海一定會發展得越來越好」，「我永遠不會忘記這裡的一切」。

據美國駐華大使館和領事館官網資料，譚森是美國駐上海總領事館總領事。此前他曾經擔任美國駐瀋陽總領事，並在任職期間通過與美國多個州的合作，為美國帶去了超過10億美元的中國投資，同時將幾十家美國公司引入中國市場。他的任職經歷還包括尼日利亞拉各斯使館、印尼雅加達使館和美國駐中國成都總領事館。

上海 大使館

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