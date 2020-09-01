快訊

警方攻堅羅母透天樓房 高雄失蹤少女被羅男藏夾層暗房

捷克議長立院演說「我是台灣人」 朝野立委鼓掌歡呼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

14歲兒不爽父裝監視器緊盯氣到報警 父嗆：你有多少隱私？

香港01 / 李福源
中國一名14歲少年不滿父親在房內裝監視器而報警，父親卻反嗆「你有多少隱私？」引起網友熱議。圖片來源／ingimage
中國一名14歲少年不滿父親在房內裝監視器而報警，父親卻反嗆「你有多少隱私？」引起網友熱議。圖片來源／ingimage

中國江蘇省一名14歲少年因被父親發現經常打電玩遊戲，就在少年的房間內裝上監視鏡頭，他認為父親這麼做侵犯了私隱權，近日向警方報案；不過少年的父親堅持家長有權監視子女，並且反問兒子「你有多少私隱？」，此事引起網友熱議。

警方當日抵達現場進行調解，少年聲稱，「我沉迷打遊戲，有時候熬夜晚，我爸就要裝監視器控制我」，他的父親生氣地反駁，「我監控你什麼了？我是你什麼人，你有多少隱私，我不可以監視你？」，並強調自己和妻子都在外地做生意，經常不在家，因此才安裝鏡頭，以防兒子因為沉迷電玩遊戲而墮落。

網友對此意見兩極，有人表示「家長真的要學會尊重孩子，孩子也是一個獨立的個體，他們也有自己的隱私，真的不容侵犯」、「父子關係可不是從屬的關係，孩子是個人不是你實現父權的東西」；但另有人認為「能安裝攝像頭就說明這個兒子平時經常做一些出格的事情吧，不然一般父母都不會想時刻監控，除非是逼不得已」、「事實證明，家長不管，孩子真的很難成器」。

中國一名14歲少年不滿父親在房內裝監視器而報警，父親卻反嗆「你有多少隱私？」引起網友熱議。圖擷自微博。
中國一名14歲少年不滿父親在房內裝監視器而報警，父親卻反嗆「你有多少隱私？」引起網友熱議。圖擷自微博。

有媒體去年曾在武漢市江岸區及武昌區內隨機挑選4間中小學，對422名學生進行調查，發現有33個家庭安裝鏡頭監督子女做功課，但當中約九成的小孩表示反對，認為「沒有自由」、「很壓抑」，一名受訪學生更透露曾試過遮蔽鏡頭，然後把門鎖起，一整天都不見父母。

有受訪家長表示，由於家中沒有長者幫忙照顧，很擔心孩子不夠自律，才會想透過無形的監督促使孩子養成良好的學習習慣，一名唐姓母親也在孩子臥室內裝上攝像鏡頭，「幾年前就在客廳裝了攝像頭，隨時了解老人和孩子在家的情況，現在則是為了觀察孩子是否超時看電視，讓他慢慢知道要守規矩」。

一名從事教育行業23年的老師認為，利用監控逼子女做功課從長遠看來不可取，「像貓頭鷹一樣盯著孩子寫作業，會讓孩子產生依賴性，喪失自主學習的能力。自律比他律更有效，在自律的基礎上，父母關注、輔導才是行之有效的」。

延伸閱讀：

調查指42%資優生家庭疫情下關係更融洽　分析：增親子時間多了解

【新冠肺炎】復課無期　民建聯調查：四成家長稱子女最常打機上網

文章授權轉載自《香港01》

隱私權 電玩

延伸閱讀

單親媽交小男友後領光兒25萬存款 學費也不給網傻眼

她不滿父母答應給財產卻反悔 友人看不下去想絕交

開學首日！聯絡簿曝學期目標「坐等寒假」爸傻眼：該簽名嗎？

阿伯不滿家門前公有停車格被停 擅自移車嗆：這是我車位

相關新聞

武漢街市驚見公開賣野生田雞 網痛斥：好了傷疤忘了痛

新冠肺炎疫情爆發至今，病毒源頭仍未有正式結論，但外界普遍把野味視為疫症的「罪魁禍首」。湖北武漢的華南海鮮市場更一度被視作發源地，但就在內地疫情逐漸緩和之際，有媒體報導揭發，武漢街市近日有商販出售野生田雞，引發市民擔心；當地市監局則表示，知情者可來電舉報，將派工作人員去調查。

14歲兒不爽父裝監視器緊盯氣到報警 父嗆：你有多少隱私？

中國江蘇省一名14歲少年因被父親發現經常打電玩遊戲，就在少年的房間內裝上監視鏡頭，他認為父親這麼做侵犯了私隱權，近日向警方報案；不過少年的父親堅持家長有權監視子女，並且反問兒子「你有多少私隱？」，此事引起網友熱議。

大灣區第一家官方台青服務中心 廣州掛牌

廣州市台灣青年創新創業服務中心8月31日揭牌運營，這是粵港澳大灣區首家由大陸政府支持、社會化運作的綜合性台青服務平台，為...

吸引台青西進 廣州設立大灣區首家台青服務中心

儘管當前兩岸關係緊張，大陸仍積極吸引台灣年輕人西進。據香港大公報報導，廣州市台灣青年創新創業服務中心8月31日揭牌運營，...

重慶5橋同轉 82分鐘完成

重慶市日前完成5座全長383.5米、總重達21500噸的大跨度混凝土梁式橋梁，在確保三條繁忙鐵路正常運營前提下，用82分...

中老鐵路一日貫通兩隧道

中老鐵路重點控制性工程大尖山隧道、太達村隧道8月31日貫通。至此，中老鐵路中國段玉溪至磨憨鐵路隧道工程已完成97%，為全...

男子吃隔夜菜中毒竟半身癱瘓失明 醫師警告：這5種菜千萬別碰

吃隔夜菜竟然失明還半身癱瘓！大陸一名男子日前被當地媒體報導，3年前因為吃了隔夜菜，導致他不幸腎功能衰竭和失明，儘管透過急救保住一命，但卻從此全身癱瘓，只能臥病在床由母親照顧，消息一出後令眾人不勝唏噓。

代駕撞死躺路中醉漢 女需承擔賠百萬人民幣

今年年初，一名醉酒男子倒臥在珠海一斑馬線上，路人勸他離開他都不聽，不久，一名女子幫喝酒的朋友開車路過，直接從男子頭部輾過，上百萬人民幣的賠償代駕女司機得自己付。

昔央視一哥張宏民 被譏人生失敗「無兒無女無貢獻」

繼6月舞蹈家楊麗萍被批「一個女人最大的失敗是沒一個兒女」後，昔日「央視一哥」張宏民成了今年第二個所謂「無兒無女就是失敗」言論的集中攻擊對象。

深圳地鐵「翻身站」 民眾瘋打卡改運

深圳地鐵10線日前正式開通，許多車站由於站名有意思，成為許多年輕人打卡的熱點。除了5號線的「翻身站」之外，10號線的「華為站」，以及錦鯉站、大運站、吉祥站都成為網路上的話題。

港媒：解放軍第8艘055型驅逐艦已下水

據香港大公報披露，大陸海軍第25艘052D型和第8艘055型導彈驅逐艦，昨天已在大連造船廠下水。

四川樂山暴雨 小學淹水、教材泡水

30日傍晚，大陸四川省樂山市又迎來新一輪暴雨，當地氣象台發布暴雨橙色預警，暴雨襲來，樂山市實驗小學出現嚴重積水，臨時存放...

熱門新聞

男子吃隔夜菜中毒竟半身癱瘓失明 醫師警告：這5種菜千萬別碰

環時社評：美軍機自台灣起飛 台海戰爭將就此打響

不再依賴谷歌 華為鴻蒙、EMUI、HMS同時升級

山西飯店曾擴建6次 網轟：禍首才該道歉

第2條進藏鐵路…習推「川藏鐵路」 最終段動工近了

共軍：印軍越線占控班公湖南岸、熱欽山口附近中方領土

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。