14歲兒不爽父裝監視器緊盯氣到報警 父嗆：你有多少隱私？

中國江蘇省一名14歲少年因被父親發現經常打電玩遊戲，就在少年的房間內裝上監視鏡頭，他認為父親這麼做侵犯了私隱權，近日向警方報案；不過少年的父親堅持家長有權監視子女，並且反問兒子「你有多少私隱？」，此事引起網友熱議。

警方當日抵達現場進行調解，少年聲稱，「我沉迷打遊戲，有時候熬夜晚，我爸就要裝監視器控制我」，他的父親生氣地反駁，「我監控你什麼了？我是你什麼人，你有多少隱私，我不可以監視你？」，並強調自己和妻子都在外地做生意，經常不在家，因此才安裝鏡頭，以防兒子因為沉迷電玩遊戲而墮落。

網友對此意見兩極，有人表示「家長真的要學會尊重孩子，孩子也是一個獨立的個體，他們也有自己的隱私，真的不容侵犯」、「父子關係可不是從屬的關係，孩子是個人不是你實現父權的東西」；但另有人認為「能安裝攝像頭就說明這個兒子平時經常做一些出格的事情吧，不然一般父母都不會想時刻監控，除非是逼不得已」、「事實證明，家長不管，孩子真的很難成器」。

中國一名14歲少年不滿父親在房內裝監視器而報警，父親卻反嗆「你有多少隱私？」引起網友熱議。圖擷自微博。

有媒體去年曾在武漢市江岸區及武昌區內隨機挑選4間中小學，對422名學生進行調查，發現有33個家庭安裝鏡頭監督子女做功課，但當中約九成的小孩表示反對，認為「沒有自由」、「很壓抑」，一名受訪學生更透露曾試過遮蔽鏡頭，然後把門鎖起，一整天都不見父母。

有受訪家長表示，由於家中沒有長者幫忙照顧，很擔心孩子不夠自律，才會想透過無形的監督促使孩子養成良好的學習習慣，一名唐姓母親也在孩子臥室內裝上攝像鏡頭，「幾年前就在客廳裝了攝像頭，隨時了解老人和孩子在家的情況，現在則是為了觀察孩子是否超時看電視，讓他慢慢知道要守規矩」。

一名從事教育行業23年的老師認為，利用監控逼子女做功課從長遠看來不可取，「像貓頭鷹一樣盯著孩子寫作業，會讓孩子產生依賴性，喪失自主學習的能力。自律比他律更有效，在自律的基礎上，父母關注、輔導才是行之有效的」。

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文章授權轉載自《香港01》