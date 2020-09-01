聽新聞
test
0:00 / 0:00
中老鐵路一日貫通兩隧道
中老鐵路重點控制性工程大尖山隧道、太達村隧道8月31日貫通。至此，中老鐵路中國段玉溪至磨憨鐵路隧道工程已完成97%，為全線明年建成通車奠定基礎。
中新社報導，大尖山隧道位於雲南省普洱市，全長14.2公里，全隧穿越3個斷層、2個淺埋段，圍岩是典型的「滇西紅層」軟弱圍岩，岩體破碎，強度極低，遇水軟化、膨脹，突泥湧水頻發，最大單日湧水量達5.2萬立方米，相當於灌滿23個標準游泳池，施工難度大，安全風險高。
為了如期完成施工，中鐵十八局集團等參建各方採取「長隧短打」方案，全隧設3座斜井、2個平導、10個工作面分段同時施工，採取深炮孔、弱爆破、勤量測、快支護等工藝安全完成掘進，確保了隧道貫通。
當天，在大尖山隧道貫通同時，與其相連，全長5.8公里的太達村隧道也同步貫通，雖然長度不足大尖山隧道的一半，但卻是全線最棘手的隧道之一。隧道圍岩差，涵蓋滑坡、淺埋、斷層、膨脹岩等諸多不良地質，堪稱「西南地質博物館」。
中國鐵路昆明局集團滇南鐵路建設指揮部組織設計、監理、施工等參建各方，先後16次邀請專家論證，採用洞內帷幕注漿、地表深孔注漿及多項支護措施，實現隧道安全快速施工，並創造了中國類似地質條件隧道施工速度的新紀錄。
中老鐵路全長1000多公里，是中國「一帶一路」倡議與老撾「變陸鎖國為陸聯國」戰略的對接項目。建成通車後，中國昆明至老撾萬象有望夕發朝至。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言