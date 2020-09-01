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中老鐵路一日貫通兩隧道

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中老鐵路重點控制性工程大尖山隧道、太達村隧道8月31日貫通。至此，中老鐵路中國段玉溪至磨憨鐵路隧道工程已完成97%，為全線明年建成通車奠定基礎。

中新社報導，大尖山隧道位於雲南省普洱市，全長14.2公里，全隧穿越3個斷層、2個淺埋段，圍岩是典型的「滇西紅層」軟弱圍岩，岩體破碎，強度極低，遇水軟化、膨脹，突泥湧水頻發，最大單日湧水量達5.2萬立方米，相當於灌滿23個標準游泳池，施工難度大，安全風險高。

為了如期完成施工，中鐵十八局集團等參建各方採取「長隧短打」方案，全隧設3座斜井、2個平導、10個工作面分段同時施工，採取深炮孔、弱爆破、勤量測、快支護等工藝安全完成掘進，確保了隧道貫通。

當天，在大尖山隧道貫通同時，與其相連，全長5.8公里的太達村隧道也同步貫通，雖然長度不足大尖山隧道的一半，但卻是全線最棘手的隧道之一。隧道圍岩差，涵蓋滑坡、淺埋、斷層、膨脹岩等諸多不良地質，堪稱「西南地質博物館」。

中國鐵路昆明局集團滇南鐵路建設指揮部組織設計、監理、施工等參建各方，先後16次邀請專家論證，採用洞內帷幕注漿、地表深孔注漿及多項支護措施，實現隧道安全快速施工，並創造了中國類似地質條件隧道施工速度的新紀錄。

中老鐵路全長1000多公里，是中國「一帶一路」倡議與老撾「變陸鎖國為陸聯國」戰略的對接項目。建成通車後，中國昆明至老撾萬象有望夕發朝至。

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