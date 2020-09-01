重慶5橋同轉 82分鐘完成

重慶市日前完成5座全長383.5米、總重達21500噸的大跨度混凝土梁式橋梁，在確保三條繁忙鐵路正常運營前提下，用82分鐘完成轉體，刷新多項世界紀錄。

中新社報導，這處大轉體橋梁是重慶快速路二橫線項目，需交叉跨越鐵路線10條，其中五橋同轉施工區域跨越渭井上線、下線、蔡歌聯絡線三條繁忙的鐵路線，高峰期平均3分鐘就有一輛列車經過。轉體橋與鐵路線外側最短距離僅2.9米，梁底距鐵路接觸網頂端僅0.5米，轉體橋梁體懸澆、橋梁基礎均位於鐵路兩側邊坡。

為確保鐵路正常運營，項目承建方中建隧道建設有限公司最終確定五座橋梁均採用「先異位澆築、後同步轉體」，一次性跨越三條運營鐵路線，確保鐵路運營安全。

北京工業大學建築工程學院教授、轉體橋梁專家張文學說，五座橋梁在同一區域、同一平面一次性同步轉體成功，刷新大跨度橋梁集群式轉體的世界紀錄。此前集群式轉體數量最多的為四座橋梁同步轉體。

此次轉體施工中左線由三個轉體T構組成，在世界尚屬首例，這給該橋施工線形控制及轉體就位後合龍口誤差調整提出了更高要求。此次轉體施工，單座橋梁最重4500噸，五座橋梁總重21500噸，相當15000輛小汽車的重量。集群式轉體中噸位最重，超出北京大興國際機場三線四橋集群式轉體重量11500噸。

轉體合龍後橋梁全長383.5米，相當於110層樓高，比埃菲爾鐵塔還要高出近60米。根據五座橋梁同步轉體干涉最少原則，施工方採取「四逆一順」獨特轉法，即四座橋梁逆時針轉動，一座橋梁順時針轉動。為防止兩座橋梁相互干擾，採取分階段轉體，在該類施工項目中轉法最為獨特。此外，五座橋梁同步轉體，需在90分鐘的鐵路「天窗期」完成，施工時間須精確到秒。

轉體施工工藝原理猶如磨面的石磨，下部固定，中間磨心起定位作用，上部隨意旋轉。中建隧道二橫線二分部項目經理干昌洪說，為確保五橋同轉順利完成，項目團隊聯合多家科研和技術團隊，進行了大量數據計算，反復模擬推演；通過佈設電子水準儀等高等級測量控制網，採用將誤差控制在0.1毫米的精密儀器，進行實時監控測量等措施，確保球鉸安裝精度控制在0.5毫米範圍內。