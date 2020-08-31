代駕撞死躺路中醉漢 女需承擔賠百萬人民幣

今年年初，一名醉酒男子倒臥在珠海一斑馬線上，路人勸他離開他都不聽，不久，一名女子幫喝酒的朋友開車路過，直接從男子頭部輾過，上百萬人民幣的賠償代駕女司機得自己付。

台州交通廣播報導，今年1月8日接近凌晨，市民李先生開車趕往老香洲的家中，景暉路路口突然看見路口北側人行橫道上，一名黑衣中年男子低著頭坐在路中間一動不動。李先生下車要男子趕緊走，可男子毫不理會，還往後一倒，直接躺在斑馬線上，還朝著李先生吐口水，一會又說李先生撞了他，讓李先生賠錢。李先生只好站在路邊看著他，一邊打電話報警，一邊揮手示意過往車輛繞行。

就在此時，一輛白色小車疾駛而來，轉瞬間從男子頭部輾壓而過，揚長而去。被輾男子經急救後半小時仍不治。

據報導，警方調取路面監控視頻，聯絡車主盧某到場，盧某稱開車的是友人阿嬌，並聯絡阿嬌到場。阿嬌坐在大隊審訊室裡，不停喃喃自語：「斑馬線上的黑影，不是垃圾袋嗎？」

阿嬌稱，當晚突然接到朋友盧某的電話，叫她去金鼎官塘村吃烤魚，順便幫醉酒盧某開車。

由於盧某的小車只購買了交強險，最多賠付11萬元人民幣，剩下巨額的賠償金都要阿嬌自己承擔。事故後，阿嬌多次主動向死者家屬致歉，積極協調賠償事宜，共賠償死者家屬101萬元人民幣。死者家屬認為阿嬌認錯態度比較好，寫下了諒解書。

阿嬌今年27歲，父母都在老家工作，而自己和弟弟則在珠三角一帶打工。阿嬌萬萬沒想到，自己好心幫朋友代駕，竟背上了一條人命，很長一段時間內，都不敢再開車了。