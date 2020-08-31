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昔央視一哥張宏民 被譏人生失敗「無兒無女無貢獻」

世界日報 / 中國新聞組／北京31日電

繼6月舞蹈家楊麗萍被批「一個女人最大的失敗是沒一個兒女」後，昔日「央視一哥」張宏民成了今年第二個所謂「無兒無女就是失敗」言論的集中攻擊對象。

觀察者網報導，近日，一段僅九秒的抖音視頻，把沉寂多年的前「新聞聯播」主持人張宏民硬生生拽回到了人們的視線，「一心忙事業連戀愛都沒談過」的描述瞬時引爆討論區，安享晚年的張宏民一下子成了部分網民眼裡「無兒無女」的「失敗者」。

這段視頻只出現了三張圖，其中一張「街頭吃雪糕」的照片，他坐在長椅上吃冰淇淋，整個人看上去放鬆、接地氣。視頻發布七小時內，收穫了55.9萬的點讚，但到了留言區，也有部分網民數落起他的「失敗之處」：「白瞎了這麼好的基因，竟然不生孩子？」「活著有什麼意義？」……。

尷尬的是，這張「街頭吃雪糕」的照片並不是「新」聞，7月12日，就有網民在社交平台曬出了這張偶遇照。但到了部分自媒體的手裡，就成了「太落寞」「盡顯淒涼」「59歲依舊單身一人」。

而其實，此類文章早已是「年更貼」：2018年，鍛煉的張宏民被說「57歲依然沒有結婚」；2019年，飯局和別人合影的張宏民被說「58歲仍孑身一人」，今年，吃冰淇淋的他自然也沒有躲過。

出生於1961年的張宏民，畢業於中國傳媒大學，2009年曾獲全國播音員主持人「金話筒獎」。2014年告別「新聞聯播」，與昔日搭檔李瑞英一起退居幕後，在央視播音員主持人業務指導委員會從事起了培訓工作。

退居二線後，張宏民積極參與公益事業，2014年10月10日，他受聘成為了全國精神衛生宣傳大使。

可能他也不知道，如今的自己吃個冰淇淋，還能引起大家對「事業和家庭」的熱烈討論，甚至被部分網民嘲諷「無兒無女無貢獻」。

結婚

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