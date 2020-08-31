男子吃隔夜菜中毒竟半身癱瘓失明 醫師警告：這5種菜千萬別碰
吃隔夜菜竟然失明還半身癱瘓！大陸一名男子日前被當地媒體報導，3年前因為吃了隔夜菜，導致他不幸腎功能衰竭和失明，儘管透過急救保住一命，但卻從此全身癱瘓，只能臥病在床由母親照顧，消息一出後令眾人不勝唏噓。
根據《 中國報 》報導，大陸陝西省西安市一名32歲男子曾春，在2017年某日突然嘔吐、噁心，膽汁和胃酸全都吐出來讓他全身毫無力氣，於是他就趕到醫院就診，當時醫生推測他是吃了冰箱內的剩菜剩飯才出現中毒症狀，導致急性胰臟炎和腎衰竭以及肝功能損傷。
近日曾春受訪時提到，當時他的左手、右手和大腿，全身都插滿針管更因此失明，醫院還每天發給他病危通知書，他也坦言下半身癱瘓後一開始很難適應，因此有想自我了斷的念頭，所幸有母親在身邊不離不棄的照顧，讓他重新對人生燃起希望，使他找回信心開始新的生活。
對此，西安市西京醫院的醫生也提醒，隔夜飯菜會造成微生物變質，導致食物產生質變，再來就是亞硝酸鹽增多，容易造成食物中毒，所以他建議要把剩下的飯菜提前分裝，放在玻璃容器內，但更重要的是必須把隔夜菜加熱到攝氏100度，並保持沸騰3分鐘以上。
另外，他也警告有5種隔夜菜千萬別吃，分別是隔夜的海鮮、綠葉菜、未熟雞蛋、蘑菇和滷味。
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