深圳地鐵「翻身站」 民眾瘋打卡改運

深圳地鐵10線日前正式開通，許多車站由於站名有意思，成為許多年輕人打卡的熱點。除了5號線的「翻身站」之外，10號線的「華為站」，以及錦鯉站、大運站、吉祥站都成為網路上的話題。

綜合媒體報導，深圳地鐵「翻身站」由於名字寓意很好，火遍全網，不少網友慕名來打卡，希望在這裡乘車後能夠「鹹魚翻身」，時來運轉。

據悉，該站的名字緣於車站附近有一個村落叫「翻身村」。不少人來到車站月台，對著站牌「翻身」膜拜，大多都是年輕人。

有網友調侃，「去打卡的難道是鹹魚？」、「天天從這裡過，現在還在敲鍵盤」、「對著個牌子拜，我也是服了」。

此外，新開通的地鐵10號線有一個「華為站」近日也成為焦點，吸引民眾慕名前來打卡拍照，網上流傳甚廣的兩張是多人高舉手機與「華為」合照，其中卻有多部iPhone以及華為子公司榮耀的手機。

車站暴紅引來網民質疑，以華為命名地鐵站不合法規，有利用社會資源為企業變相宣傳之嫌。

據了解，華為站因臨近深圳華為公司而得名，網友指出，根據「深圳市軌道交通線路及站點命名規則」，站點專名用詞不應出現使用商業設施、企業、商業住宅區名稱。有網友反駁，早在2015年發布的城市軌道規畫中，當時已有「華為站」。至於上述命名規則，則是在2018年底公示，並於2019年初才印發。