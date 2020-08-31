每斤30元！武漢驚見賣野蛙 網怒：傷沒好就忘了疼！

湖北武漢才剛走出新冠病毒疫情陰霾，又有商家迫不及待在市場再度賣起了「野味」，這回賣的是野生青蛙。由於新冠病毒的感染途徑尚無法排除野生動物，商販賣野生青蛙的舉動引來網民怒批「傷疤還沒好，就忘了疼」。對此，官方表示，武漢不准賣野味，歡迎檢舉。

澎湃新聞報導，在武漢的天聲街菜市場、長春路菜市場，有多個商家販賣野生青蛙，價格每斤25元到30多元（人民幣，以下同），人工飼養的約每斤15元，攤販並對顧客說「這絕對好吃的」。

來源：YouTube

從網絡流傳的視頻可看到，被用綠色網袋裝著的野生青蛙，就被商販放在地上，一邊還有積水和垃圾，過往行人來來去去，地上不時可見髒汙。

視頻傳出後，武漢市場監管局表示，野生動物不能賣，但人工繁殖的可以；民眾若發現可舉報，工作人員會到現場去調查。根據當地法規，武漢在今年5月就已宣布禁食野生動物，其中包括青蛙。

由於武漢目前被多數人認為是新冠病毒的發源地，且新冠病毒病源來自野味的可能尚無法被專家排除，如今武漢好不容易疫情緩解，卻又有攤販賣起了野生青蛙，不少網民批評：「又是武漢！又開始了？」、「傷疤還沒好，就忘了疼」、「還有人敢吃野生動物嗎？」。

界面新聞報導，儘管「禁售、禁食野味」是許多人的共識，但要落實「禁野」仍有困難。例如廣東今年1月發布了加強野生動物經營行為監管做好疫情防控工作的公告，就讓牛蛙養殖業者急了，澄清牛蛙是經濟型養殖水產品，而非野生動物。廣東後來又發布緊急通知，文中明確了水生野生動物範圍，牛蛙不在其中。

報導說，2019年牛蛙整個產業的價值將近2000億，是熱門的食材，估算2019年中國牛蛙類餐廳超過了2萬家。