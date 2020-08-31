山西飯店曾擴建6次 網轟：禍首才該道歉

山西省臨汾市聚仙飯店坍塌造成29人死亡，「究責」及「善後」應是坍塌後最重要的兩件事，但有媒體卻衝到當天辦壽宴的李姓老人家中採訪，並稱他因為到外頭聽戲才倖存，甚至間接逼得李姓老人在悲痛中內疚下跪，引來眾多網民一面倒挺老人：「該道歉的不是你，是禍首」。

紅星新聞報導， 辦壽宴的飯店突然坍塌本就讓人心驚膽戰，加之老伴不幸因此去世，且有的親朋好友也遭遇不測，可以想見，李大爺一定寢食難安。正當大眾為這位不幸的老人唏噓之際，他的下跪致歉再次令人感到難以釋懷。

網民們急了，「別採訪老人家了，都那麼大歲數了，別再讓他反覆描述那個過程了，真是受不了，講點人性好不好」，「過生日是沒有錯的」，「老人善良，但這責任不在你，媒體為什麼會揪著你不放？」，「大爺的心裡也不好受啊」，「這一跪有多少人受得住？」。

報導說，在這起事件中，李大爺是毋庸置疑的受害者，但這個受害者又有一些特殊，因為這是他的壽宴，那些受傷的人和逝去的人，都因他而來。但應該為事件負責的人顯然不是老人。據媒體報導，坍塌飯店分六次搭建而成，其中是否有涉及違建導致坍塌，相關單位應儘速依法追究責任，讓應該道歉的責任人，給公眾一個交代。

坍塌後，李姓老人內心的折磨恐一時難消解，甚至可能成為他餘生的痛苦，需要專業的心理疏導機構及時介入，幫助李姓老人走出心理的難關。