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山西「聚仙飯店」29死慘案：下跪老人與倒塌壽宴...悲劇為什麼？

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山西飯店塌 80歲壽星痛失3親友 下跪道歉上熱搜

世界日報 / 中國新聞組／北京31日電
山西飯店坍，死傷者多為當時在飯店裡參加壽宴的賓客，讓壽星老翁內就下跪。 視頻截圖
山西飯店坍，死傷者多為當時在飯店裡參加壽宴的賓客，讓壽星老翁內就下跪。 視頻截圖

山西省臨汾市聚仙飯店坍塌造成29人死亡、28人輕重傷，由於村民稱飯店十多年來曾加蓋、擴建六次，當地成立的調查組正核實是否存在違建問題。當時在飯店內辦80歲壽宴的李姓老人，因此意外失去了妻子和2名親友，他昨天仍強忍悲痛，內疚的下跪道歉，這一跪上了微博熱搜，讓網民既心疼又憤怒。

位於山西省臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村的聚仙飯店8月29日坍塌，共造成29人遇難，7人重傷，21人輕傷。齊魯晚報報導，當天隔壁安李村一名李姓老人在飯店內辦壽宴，按照習俗，過壽時早上7到8點會宴請臊子麵，上午11點再次吃席，許多年輕人吃完麵就去上班，留下的多是老人婦女孩子。由於許多人吃完壽宴去聽戲，沒多久飯店就塌了，「如果當時大家沒到外頭聽戲，傷亡可能更嚴重」。

村民說，「坍塌的地方是個大廳，擺酒席的，上面有一層預製板，再上面是彩鋼板，主要是防雨的」，現場斷裂樓板可看到預製板中間鋼筋生鏽。周邊一家商戶表示，聚仙飯店的房子都是拼接，分三、四批蓋成的，不清楚飯店是不是合法建成的。

觀察者網報導，某媒體在意外發生第一時間，採訪了事發時正在飯店內過壽的李姓老人。李姓老人邊哭邊說，他本不想大肆慶祝生日，28日時都還在拒絕，但親戚朋友都說80歲了要慶祝，甚至直接訂了飯店，並請戲班子前來唱戲，他只能順從。他原本要去另外一家飯店辦壽宴，但因為兒子與聚仙飯店的老闆相識，最終還是去了聚仙飯店。

李姓老人稱，本來第二天才是自己的生日，為了送孩子上學便將慶祝活動提前一天，完全沒有想到會出事，「老伴也被埋了，被搶救出來時滿臉是血」，想起老伴和親友不幸遇難，他當場痛哭失聲，並在內疚中下跪道歉。

李姓老人這一跪上了熱搜。有網民稱，另有一家媒體的報導披露，李大爺當時在屋外招待客人，因而逃過一劫。兩家媒體的報導讓很多的網友都憤怒了，紛紛留言「不理解媒體為什麼要去打擾同為受害者的過壽老人，模糊了事件焦點」。

來源：YouTube

新京報報導，附近安李村的村民張某稱，他有三名家在事故中受傷，但他並沒有抱怨過壽老人，「去宴席的都是親戚，天災人禍的事情誰也想不到」，更何況李大爺的老伴和兩位40多歲的親屬也在事故中不幸去世。

天眼查顯示，襄汾縣陶寺鄉陳莊聚仙酒家註冊於2003年，法人為個體工商戶祁建華。2015年，該酒家曾因未依規定報送資料被列入經營異常名錄。目前，山西正在全省範圍內對違建房屋開展全面性的排查工作，襄汾縣多個鄉鎮村宴席也一律停止。

違建 事故

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