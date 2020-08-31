第2條進藏鐵路…習推「川藏鐵路」 最終段動工近了

國家主席習近平在甫結束的中央第七次西藏工作座談會上提到，要完成川藏鐵路以及其周邊相關基礎建設。川藏鐵路全長約1742公里，從成都經雅安、康定、昌都、林芝進入拉薩，全線建成通車後，從成都到拉薩的鐵路通行時間將從原本通過青藏鐵路要花的36小時，縮短到12小時左右。

綜合媒體報導，中央第七次西藏工作座談會8月28日至29日在北京召開，習近平在會中表示，要圍繞川藏鐵路建設等項目，推動建設一批重大基礎設施、公共服務設施，建設更多團結線、幸福路。

川藏鐵路是繼青藏鐵路後的第二條進藏鐵路，全線預計投資總額3045億元（人民幣，下同）。其經濟意義、政治意義、戰略意義皆非常重大。

川藏鐵路包括三個路段：成康鐵路（成都─康定）、康林鐵路（康定─林芝）、拉林鐵路（拉薩─林芝）。不過，「蜀道難，難於上青天」，在建設過程中最為困難的雅安至林芝段，其間地形複雜，環境脆弱，至今仍在前期工作的準備，未見正式動工。工程設計師曾表示，整條鐵路歷經「八起八伏」，80%以上將以隧道和橋樑的方式建設，累計爬升高度達1.6萬多米，相當於征服了兩座珠穆朗瑪峰的高度。

根據習近平在西藏工作座談會上的講話，川藏鐵路雅安至林芝段離全面動工時間將近。今年5月，成都市人大代表、中國中鐵川藏鐵路工程指揮部常務副指揮長王廣鐘表示，川藏鐵路已經到了可以實施的階段。通過國家科研批覆後，連通四川雅安至西藏林芝的鐵路線的重點工程最快今年7月就將動工，預計工期10至12年。可見，川藏鐵路雅安至林芝段離全面開工建設只差一聲令下。

除了鐵路，此次會議上，高層還強調推動建設一批重大基礎設施、公共服務設施，建設更多團結線、幸福路。