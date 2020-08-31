快訊

影／美豬爭議烽火連天！嘉義市宣布將加重處罰

山西「聚仙飯店」29死慘案：下跪老人與倒塌壽宴...悲劇為什麼？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京首都功能核心區控規公布 「老城不能再拆」

世界日報 / 中國新聞組／北京31日電
根據規畫，北京的「首都功能核心區」總面積約92.5平方公里，包括東城區和西城區兩個行政區，除了要將此區建設成全國政治中心，也是歷史文化名城保護的重點地區，嚴格落實老城不能再拆。 取材自老北京城
根據規畫，北京的「首都功能核心區」總面積約92.5平方公里，包括東城區和西城區兩個行政區，除了要將此區建設成全國政治中心，也是歷史文化名城保護的重點地區，嚴格落實老城不能再拆。 取材自老北京城

「首都功能核心區控制性詳細規畫（街區層面）（2018年-2035年）」30日正式公布。根據規畫，北京的「首都功能核心區」總面積約92.5平方公里，包括東城區和西城區兩個行政區，除了要將此區建設成全國政治中心，也是歷史文化名城保護的重點地區，嚴格落實老城不能再拆；到2035年，首都功能核心區常住人口規模控制在170萬人左右。

所謂首都功能核心區即北京城市總體規畫中的「一核」，在城市空間結構上，規畫以「兩軸（長安街和中軸線）、一城（北京老城）、一環（沿二環路的文化景觀環線）」作為首都功能核心區骨架。

新華社報導，規畫提出，以長安街為依託，優化中央政務功能布局，服務保障中共中央黨政軍領導機關工作和重大國事外交活動舉辦。強化長安街沿線政治中心、文化中心、國際交往中心的核心功能。

規畫將加強格局保護作為老城整體保護最重要的任務，提出綜合運用多種手段，強化老城空間的整體性，嚴格落實老城不能再拆，並特別增加公共生體系建設相關內容。規畫共明確了11類保護對象，歷史文化街區從占核心區總面積的22%提高到26%，通過歷史文化資源的展示和利用，生動講述好老北京的故事。

規畫還提出「雙控四降」，讓核心區逐步「靜」下來。到2035年，首都功能核心區常住人口規模控制在170萬人左右，地上建築規模控制在1.19億平方公尺左右。到2050年，常住人口規模控制在155萬人左右，地上建築規模穩定在1.1億平方公尺左右。

北京市城市規畫設計研究院核心區規畫所所長廖正昕說，以往土地規畫用途的變更需要嚴格的程序，控規中首次提出「公共事務用地」概念，可以靈活地轉化幼兒園、社區衛生服務中心等居民所需所盼的公共需求。

為配合核心區控制性規畫的推出，北京市正在研究制定「首都功能核心區控制性詳細規畫三年行動計畫（2020年-2022年）」，保障核心區控規落地實施。

首都核心區控規 中國新聞組整理
首都核心區控規 中國新聞組整理

北京 建築 幼兒園

延伸閱讀

捷克參院議長訪台 外媒關注

陸資銀行業續倒退 普遍超過10%

北京首都功能核心區 優化中央政務

聯合筆記／北京軍博的U2殘骸

相關新聞

山西聚仙飯店慘案：下跪老人與倒塌壽宴...悲劇為什麼？

「誰也想不到，我們不怨誰。」中國山西省襄汾縣周六上午發生重大公安事故，一棟兩層樓的農村餐廳「聚仙飯店」突然無預警倒塌，並活埋正在歡聚祝賀村里長輩80大壽的百餘名村民。儘管山西政府全力搶救坍塌的聚仙飯店，但30日晚間搜救行動正式結束為止，已知29人死亡。事件過後，中國媒體也發出「過壽老人」的災後訪問，但失去妻子與眾多親友的這位爺爺，卻傷心地在鏡頭前面下跪，哭號著「要是自己沒過壽」是不是就不會發生這場意外？然而這段訪問在中國網路上，卻因「嗜血媒體騷擾無辜爺爺」而引發了全國悲憤與壓倒性的譴責聲浪；但同一時間，山西襄汾的聚仙飯店事件，卻也是繼今年3月份福建泉州的欣佳酒店倒塌後，半年內第二度上演的類似慘劇。因此當輿論仍糾結於訪問老人之際，慘案為何一再重演？也成為新聞情緒中，最灰黯不明的真正疑問。

北京首都功能核心區控規公布 「老城不能再拆」

「首都功能核心區控制性詳細規畫（街區層面）（2018年-2035年）」30日正式公布。根據規畫，北京的「首都功能核心區」總面積約92.5平方公里，包括東城區和西城區兩個行政區，除了要將此區建設成全國政治中心，也是歷史文化名城保護的重點地區，嚴格落實老城不能再拆；到2035年，首都功能核心區常住人口規模控制在170萬人左右。

山西飯店曾擴建6次 網轟：禍首才該道歉

山西省臨汾市聚仙飯店坍塌造成29人死亡，「究責」及「善後」應是坍塌後最重要的兩件事，但有媒體卻衝到當天辦壽宴的李姓老人家中採訪，並稱他因為到外頭聽戲才倖存，甚至間接逼得李姓老人在悲痛中內疚下跪，引來眾多網民一面倒挺老人：「該道歉的不是你，是禍首」。

山西飯店塌 80歲壽星痛失3親友 下跪道歉上熱搜

山西省臨汾市聚仙飯店坍塌造成29人死亡、28人輕重傷，由於村民稱飯店十多年來曾加蓋、擴建六次，當地成立的調查組正核實是否存在違建問題。當時在飯店內辦80歲壽宴的李姓老人，因此意外失去了妻子和2名親友，他昨天仍強忍悲痛，內疚的下跪道歉，這一跪上了微博熱搜，讓網民既心疼又憤怒。

第2條進藏鐵路…習推「川藏鐵路」 最終段動工近了

國家主席習近平在甫結束的中央第七次西藏工作座談會上提到，要完成川藏鐵路以及其周邊相關基礎建設。川藏鐵路全長約1742公里，從成都經雅安、康定、昌都、林芝進入拉薩，全線建成通車後，從成都到拉薩的鐵路通行時間將從原本通過青藏鐵路要花的36小時，縮短到12小時左右。

每斤30元！武漢驚見賣野蛙 網怒：傷沒好就忘了疼！

湖北武漢才剛走出新冠病毒疫情陰霾，又有商家迫不及待在市場再度賣起了「野味」，這回賣的是野生青蛙。由於新冠病毒的感染途徑尚無法排除野生動物，商販賣野生青蛙的舉動引來網民怒批「傷疤還沒好，就忘了疼」。對此，官方表示，武漢不准賣野味，歡迎檢舉。

港媒：解放軍第8艘055型驅逐艦已下水

據香港大公報披露，大陸海軍第25艘052D型和第8艘055型導彈驅逐艦，昨天已在大連造船廠下水。

四川樂山暴雨 小學淹水、教材泡水

30日傍晚，大陸四川省樂山市又迎來新一輪暴雨，當地氣象台發布暴雨橙色預警，暴雨襲來，樂山市實驗小學出現嚴重積水，臨時存放...

杯葛普篩 醫護工會質疑成效 林鄭斥抹黑

香港普及社區檢測計畫前日開始網上預約，昨日有組織及區議員呼籲市民杯葛全民檢測，質疑檢測找出隱形患者及截斷傳播鏈的成效。特首林鄭月娥、國務院港澳辦及香港中聯辦斥責有人抹黑全民檢測。

日本記者 見證中式抗疫

一位日本記者在大連市被隔離14天後，搞懂了抗疫，對中國人的印象也為之改觀。他希望有更多的外國人，在進入日本14天後，也能像他愛上大連一樣，這樣愛上日本。

昆明 體驗木偶劇之美

中國木偶藝術劇院29日在昆明推出「國潮木偶主題樂園」，帶領觀眾感受木偶劇的魅力。

陸路燈改造智慧桿 點亮5G智慧城市

在深圳、北京、上海等城市的一些街道上，原本功能單一的老舊路燈正被改造成為智慧桿，集智慧照明、交通管理、無線通信、充電樁等...

熱門新聞

陸媒：美偵察機行蹤詭異 「疑似直接從台灣起飛」

8個月沒回宿舍…廁所竟長出一株辣椒樹 網笑翻：種子哪來的？

船隻翻覆大量榴槤漂海上引民眾瘋搶 當晚集體腹瀉食物中毒

北京攔轎TikTok不用嫁？字節跳動：嚴守禁止出口技術

韋德齊訪台 王毅怒嗆：與14億中國人為敵 將付沉重代價

華為取得晶片管道遭美封阻 傳轉而聚焦雲端業務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。