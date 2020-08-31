北京首都功能核心區控規公布 「老城不能再拆」

「首都功能核心區控制性詳細規畫（街區層面）（2018年-2035年）」30日正式公布。根據規畫，北京的「首都功能核心區」總面積約92.5平方公里，包括東城區和西城區兩個行政區，除了要將此區建設成全國政治中心，也是歷史文化名城保護的重點地區，嚴格落實老城不能再拆；到2035年，首都功能核心區常住人口規模控制在170萬人左右。

所謂首都功能核心區即北京城市總體規畫中的「一核」，在城市空間結構上，規畫以「兩軸（長安街和中軸線）、一城（北京老城）、一環（沿二環路的文化景觀環線）」作為首都功能核心區骨架。

新華社報導，規畫提出，以長安街為依託，優化中央政務功能布局，服務保障中共中央黨政軍領導機關工作和重大國事外交活動舉辦。強化長安街沿線政治中心、文化中心、國際交往中心的核心功能。

規畫將加強格局保護作為老城整體保護最重要的任務，提出綜合運用多種手段，強化老城空間的整體性，嚴格落實老城不能再拆，並特別增加公共生體系建設相關內容。規畫共明確了11類保護對象，歷史文化街區從占核心區總面積的22%提高到26%，通過歷史文化資源的展示和利用，生動講述好老北京的故事。

規畫還提出「雙控四降」，讓核心區逐步「靜」下來。到2035年，首都功能核心區常住人口規模控制在170萬人左右，地上建築規模控制在1.19億平方公尺左右。到2050年，常住人口規模控制在155萬人左右，地上建築規模穩定在1.1億平方公尺左右。

北京市城市規畫設計研究院核心區規畫所所長廖正昕說，以往土地規畫用途的變更需要嚴格的程序，控規中首次提出「公共事務用地」概念，可以靈活地轉化幼兒園、社區衛生服務中心等居民所需所盼的公共需求。