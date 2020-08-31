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杯葛普篩 醫護工會質疑成效 林鄭斥抹黑

世界日報 / 香港新聞組／香港31日電
香港普及社區檢測計畫前日開始網上預約，昨日有組織及區議員呼籲市民杯葛全民檢測，質疑檢測找出隱形患者及截斷傳播鏈的成效。 路透社
香港普及社區檢測計畫前日開始網上預約，昨日有組織及區議員呼籲市民杯葛全民檢測，質疑檢測找出隱形患者及截斷傳播鏈的成效。 路透社

香港普及社區檢測計畫前日開始網上預約，昨日有組織及區議員呼籲市民杯葛全民檢測，質疑檢測找出隱形患者及截斷傳播鏈的成效。特首林鄭月娥、國務院港澳辦及香港中聯辦斥責有人抹黑全民檢測。

明報報導，昨日多區民主派區議員、醫管局員工陣線聯同民主派初選民意代表，呼籲杯葛全民檢測。員工陣線主席余慧明認為，全民檢測須有封城、居家令配合，並須於短期內替全港市民做檢測，港府是次檢測無上述配套，質疑成效。副主席羅卓堯引述外國研究稱，潛伏期檢測出現假陰性的機率極高，取得陰性結果的市民或誤以為自己健康，繼續將病毒於社區傳播。

據報導，另有西貢區議員、中西區議員等批評港府未就區內設立檢測中心做諮詢，憂慮增加社區爆發風險。

報導稱，林鄭月娥、國務院港澳辦及香港中聯辦昨先後斥責有人抹黑全民檢測，林太指抹黑的議員是「反中央、反港府的活躍分子」；兩辦則指有人污衊、詆譭內地援港抗疫舉措，居心惡毒、行徑卑劣。

報導指出，港澳辦及中聯辦發言人昨也斥責有「極少數別有用心者」散播謠言，詆譭及抹黑內地援港抗疫舉措。港澳辦發言人強烈譴責和嚴正警告「反中亂港分子」污衊內地援港抗疫舉措，稱其罔顧香港市民生命安全和健康，居心惡毒。發言人堅決支持港府執法及司法機關對製造和散布謠言、阻撓抗疫的違法犯罪分子依法懲處。

報導引述中聯辦發言人稱，香港極少數別有用心者製造和散布惡毒謠言，詆譭抹黑內地援港抗疫舉措，行徑卑劣、令人不齒；又指抗疫是香港當前壓倒一切的重要任務，據內地和外國抗疫經驗，大規模普及檢測是切斷病毒傳播鏈「最科學、最有效的手段」，別有用心者罔顧社會利益和市民健康，把抗疫議題政治化。

香港 國務院 反中

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