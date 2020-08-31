日本記者 見證中式抗疫

一位日本記者在大連市被隔離14天後，搞懂了抗疫，對中國人的印象也為之改觀。他希望有更多的外國人，在進入日本14天後，也能像他愛上大連一樣，這樣愛上日本。

日本「西日本新聞」的中國總局長坂本信博，日前赴北京擔任新職。他將自己在2020年8月11日從東京前往大連並在當地隔離兩周的經歷，寫成「特別報導」並在報上連載。

中國的人民日報等媒體也轉載了他的文章。觀察者網報導，坂本信博以一雙好奇的眼睛，對中國邊檢海關及隔離點的觀察細緻入微。通過坂本信博輕鬆、平實的文字，許多中國讀者發現，原來自己眼中看來稀鬆平常的「中國式抗疫」舉措，在這個外國人眼中是如此奇特。

報導說，由於對大規模、有秩序的隔離舉措缺乏了解，坂本信博一開始帶著「預設的立場」，將隔離寫成「軟禁」，「警察24小時巡邏」認知為「警察24小時監視」。但在真正與隔離點的工作人員打交道之後，坂本信博被深深感動，最後對中國醫護人員產生了由衷的敬佩以及好感。

觀察者網編譯了坂本信博在大連隔離14天經歷的部分文章，採用文中原本「日本記者視角」的第一人稱呈現，保留坂本信博的文風。文章摘錄如下：

憂軟禁 隔離地點未公開

14天的隔離生活開始了。一開始，我最關心的是，我到底要被帶到哪兒去啊。隔離點沒有公開，我問了（工作人員）也沒告訴我。

入國審查結束後，我被帶到機場內的某個窗口，工作人員首先詢問了我的國籍。會說日語的政府人員告訴我，似乎是想把日本人集中在一處隔離。

就算帶著家人，成年人原則上來說也是一人一間。但是，如果提前和日本駐中國的使館商量過的話，似乎可以安排入住那種互相之間可以「串門」的房間。

登記好聯繫方式後，等著被叫到名字，然後工作人員把我帶上了公車。乘客座與駕駛座之間，圍著一圈塑料膜。室外溫度是29度，車內有些悶熱，但為了防止感染，空調與窗戶都沒有打開，跟蒸桑拿似的。

似乎是為了防止境外輸入，一個60多歲的日本男性也跟我坐同一車。他嘟囔著：「日本政府的（抗疫）措施真的沒問題嗎？我感覺從危險的地方來到了安全的地方。」

坐上車後，也沒人告訴我目的地，簡直是一趟「神祕的旅途」。大概30分鐘後，車在某海邊的度假旅館停下了。

「只有現在能盡情呼吸外面的空氣了吧，」車上乘客們一邊攀談著，一邊深呼吸。

嚴防疫 地板消毒3天才乾

在進入旅館前，穿著防護服的醫療人員給我們發了體溫計，讓我們註冊微信，加入微信群。

隔離者全部註冊了微信，我們必須每天早上、下午各一次（在群裡）上傳體溫檢測結果，各種聯絡均是在群裡進行。無需多說，前提是所有人都有智能手機。我真切感受到了中國智能手機的普及率之高。

此後，我們在（酒店）前台支付了14天的住宿費、餐飲費用，一共7000元（人民幣，以下同），算下來每天500元。

在我正要前往房間時，前台工作人員對我說，「在沒有指示之前，不要離開房間。警察24小時巡邏。如果被發現了（離開房間）隔離時間會加長。」人生中第一次「軟禁生活」就這麼開始了。

旅館入口處貼著「污染區」的紙張，大理石的走廊噴了很多消毒液，幾乎要讓腳底打滑。電梯裡配備著按樓層用的一次性紙巾。同樣是「防止輸入」，跟出發前日在東京成田機場駐的旅館是另一種感受。

進了房間也是一樣（驚訝）。地板上噴了巨厚一層消毒液，甚至讓我擔心「這不會漏水嗎」。3天後，地板才徹底乾燥下來。

房間裡配有24瓶500毫升的飲用水，驅蟲液，毛巾等用具是兩組。隔離期間，自己的衣服、包括毛巾當然都要自己洗。後悔沒帶洗衣劑、掛衣繩之類的東西。

各個房間裡配備的垃圾袋上，印著「醫療廢物包裝袋」、「警告！感染性廢物」的字樣。我再次認識到了這個事實——現在的時間點，包括我自己在內的外來者，對於中國人來說，是一種「危險的存在」。

應對快 溝通全使用微信

隔離期間，必須在微信群裡匯報體溫，要直接發送體溫計的照片。如果有人匯報遲了，會有「請按時報告體溫，否則將延長隔離時間」的警告。

第一天隔離的傍晚，房間裡的鈴響了，還有人敲門。門口傳來「請不要馬上開門」的聲音。過了一會，我再開門，門口的台子上放著盒飯。在走廊另一頭，我看到推著車子、在噴了消毒液的濕滑地面行走的工作人員的背影。

我一邊感謝著「不可或缺的工作人員」，一邊吃著配餐，裡面有豬肉炒蓮藕、芹菜炒豆皮、水煮花生、炒青菜等。蔬菜真多，我對中國料理的印象改變了。早飯基本是粥、肉包子、花捲，水果也有。

我還在微信群裡額外追加了菜和喝的，還有零食等等。前台人員使用翻譯軟件，給我回覆著不那麼地道的日語，但他們回微信的速度很快，各種應對也很快。

14天孤獨的「軟禁生活」。但是，我不止一次地感受到那些工作人員的存在，他們冒著被感染的風險、在現場一絲不苟地工作著。

「祝您工作順利！」隔離結束啦，我對中國的工作人員產生了好感。

我以為在旅館隔離誰也見不到呢，結果收到了「做抗體檢測，收費」的微信群消息，穿著防護服的兩位女性來收錢了。

隔離第4天，早上8點，旅館的庭院被「禁止通行」的帷幕給隔出，我們就在這檢查。久違地出門了。夏日陽光有些炫目，天空藍得讓我眼睛發痛。我們這些一起隔離的日本人，之前只能通過微信群聯絡，現在終於碰面了，雖然戴著口罩。大家排隊等待採血時，聊得很嗨。

暖人心 醫護專業令敬佩

最高氣溫30度。那天，我們58個檢測對象大多穿著短袖短褲，著裝很清涼，但兩位醫療人員穿著白色防護服、戴著護目鏡。汗濕透了他們的樹脂手套。（採血持續了）約一個半小時，我對專心工作的他們很欽佩。

女性的護士去詢問了帶著小孩的隔離者，安慰著因為注射而哭鬧的孩子。國家不同、政體也不同，但人還是一樣的溫暖。

隔離第11天，我接受了入境以來的第二次核酸檢測。順便一提檢測費用，抗體檢測142元，核酸檢測95元。各種檢查結果的報告在隔離結束後發給我們，記者們都是陰性。

到了隔離第15天的早晨。醫護人員發來了消息，「今天隔離正式解除。感謝你們14天親切的態度，祝你們工作順利」，「全體工作人員祝賀你們隔離解除」。

在前台，我拿到了在中國旅行必須的隔離解除證明書。怎麼搞的，有種拿到畢業證書的感覺。

隔離期間，我讀了有關中國的書，學了漢語，寫寫稿子。這段時間，我熟悉了這裡的氣候呀、飲食生活、通訊環境，這是我在中國的工作與生活的「軟著陸」，對我來說是很有收穫的一段時光。隔離的地區、設施也很好，但對我來說，因為那些熱心的工作人員，我對中國人的印象變好了。

我在想，日本的政府、旅館，是如何接待在日本隔離的外國人的呢？如若不是新冠疫情，今年夏天，東京奧運．殘奧會會讓日本沸騰吧，肯定能讓世界體會到東京的熱情。我希望有更多的外國人，在進入日本14天後，也能愛上日本。