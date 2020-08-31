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三星堆電影 登動畫權威雜誌封面
繼3D動畫「大聖歸來」之後，由大陸與加拿大聯合製作的動畫電影「金色面具·英雄」，近日登上動畫行業權威雜誌「動畫雜誌」（Animation Magazine）封面。
「金色面具·英雄」由四川出版集團旗下的四川金色映射文化傳播有限公司，與加拿大金色面具英雄專案公司聯合拍攝製作。影片脫胎於大陸電影人姚曉明的「金色面具」故事大綱，和北美小說家約翰·威爾遜的三星堆文化系列小說，以古蜀文明三星堆文化中的面具、神樹等為元素，圍繞三星堆文化，講述男主角查理在機緣巧合下，得到三星堆金色面具，穿越到古蜀，在拯救世界過程中發生系列冒險故事。
動畫電影中的幾位主角，除了小男孩查理之外，還有來自三星堆的弓箭手，以及古希臘哲學家柏拉圖曾經描繪過的亞特蘭提斯人。他們將一起探索古代三星堆的奧秘，尋找人生的價值。
影片中展現的三星堆遺址，位於四川德陽的廣漢市，是代表古蜀文明的重要古遺址，被稱為20世紀人類最偉大的考古發現之一。導演肖恩·派翠克·奧雷利表示：「在這部電影裡，三星堆文化中最耀眼的金色面具，就像是一個連接的紐帶，將古蜀國、亞特蘭提斯以及現代交織在了一起。」
「金色面具·英雄」預計2021年暑期檔上映，屆時，全球觀眾將在大銀幕上領略神秘壯觀的三星堆魅力。
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