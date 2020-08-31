山寨LV品牌 竟研發偽芯片

上海警方30日披露，警方近日破獲一起特大假冒註册商標案，主要是製售假冒LV品牌包袋，涉案價值共計1.1億餘元人民幣。

中新社報導，警方全鏈條搗毀以許某、鄭某等人為首的製售假冒LV品牌包袋犯罪集團，在廣東省廣州市、東莞市和佛山市同步收網，抓獲假冒註册商標嫌疑人62名；繳獲製假設備30餘台；假冒品牌包袋2000餘隻；製假皮料、五金配件、防偽扣、虛假芯片等各類原材料10萬餘件。

中新社報導，去年12月上海青浦警方發現，有人通過朋友圈常年對外銷售疑似假冒LV品牌包袋及配件。經查，該微信號所售商品是假冒商品。

經偵查，一個以許某、鄭某等人為首的藏匿於廣州、東莞、佛山三地的製售假團夥逐步浮出水面。警方表示，鄭某、楊某等人為牟取非法利益，在未取得品牌公司授權許可的情況下，通過勾結廣州LV品牌專櫃員施某，對正品LV包袋進行仿製。

其間，施某在明知對方製假，仍利用工作便利，在新品包袋公開發售期前，通過其他專櫃等渠道提前獲取新品包袋並加價出售給製假團夥進行仿製，使得假冒品牌包袋能够同步甚至早於正品包袋公開發售期上市銷售。仿製後，鄭某、楊某等人在廣州市、東莞市等地大量生產印有LV品牌商標的五金配件和皮料，而後出售給許某等人。

最終，許等人將成本僅100-200元價格的假冒成品包袋以每隻300-500元價格批量出售給一級經銷商林某、唐某等人。林、唐再以每隻400-700元的價格大肆批發、分銷至中國大陸多地，甚至銷往境外。

此外，該製假團夥為迷惑廣大消費者竟還發展「自主研發」，在假冒包袋中植入正品包袋都沒有的NFC芯片。警方表示，據品牌權利人介紹，LV正品包袋沒有此類NFC感應芯片。

目前，鄭某、許某、楊某、施某、吳某等35名犯罪嫌疑人因涉嫌假冒註册商標罪，林某及唐某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌銷售假冒註册商標的商品罪被青浦警方依法刑事拘留。