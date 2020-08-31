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陸路燈改造智慧桿 點亮5G智慧城市

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

深圳北京、上海等城市的一些街道上，原本功能單一的老舊路燈正被改造成為智慧桿，集智慧照明、交通管理、無線通信、充電樁等多功能於一體，成為新型智慧城市的新入口。專家表示，智慧桿已成為5G時代城市信息建設的公共基礎設施，助力城市實現職能管控，萬物互聯。

新華社報導，「中國5G+智慧桿產業發展研討會」28日在北京舉行，與會專家提出，隨著社會經濟和城市建設發展，城市基礎設施存在著路燈、視頻監控、道路指示、運營商基站等「多桿林立」現象，不僅影響了市容市貌，還導致了重複建設、重複投資和系統不共享等問題。

智慧桿，又稱多功能智能桿，能掛載5G通信基站、WiFi無線網絡、智能節能路燈、汽車充電樁等設備，從而實現「多桿合一，一桿多用」。

中國國際貿易促進委員會建設行業分會會長李禮平指出，智慧桿是拓展5G應用場景的重要載體，是新基建在城市建設、城市管理、城市運行等領域應用的重要結合點。

大陸各地也陸續發布關於智慧城市建設和信息基礎設施建設的政策文件。深圳市智慧桿產業促進會會長王海龍說，深圳已成為5G獨立組網全覆蓋的城市，智慧桿作為5G基站天然載體，支持5G的建設落地。

方正證券發布的相關報告顯示，截至2020年6月30日，智慧桿中標項目約100個，項目總規模達246.51億元人民幣。若下半年訂單量保持增長，全年項目總規模預計可達441億元人民幣。

為更好推進智慧桿產業發展，本次會上還發布「智慧桿用智能網關技術規範」團體標準，組建專家委員會，並啟動智慧桿產業平台網站的上線。

與會專家也提醒，目前智慧桿行業存在著與現存基礎設施建設融合困難、缺乏統一規劃和統一標準、缺少可操作性的運營模式，以及產業合力和創新業務應用不足等問題，亟待業界共同努力探索和解決。

深圳 北京 人民幣

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