女友與人開房 江蘇男當街用磚砸死她

江蘇常州一名葉姓男子近日因為不忿杜姓女友出軌與他人開房，竟在街上用磚砸死女友，路邊的CCTV拍攝下他殺人的全過程。葉男行凶後還在朋友圈發文稱「殺人不後悔」，他目前已被警方拘捕。

綜合媒體報導，事發在28日晚上，微信朋友圈流傳男子用磚塊砸女子的影片和圖片。其中一段影片顯示，身穿白色上衣的男子用磚頭大力砸身穿白色連衣裙的女子，碎磚塊彈到遠處，女子受傷倒地，試圖抬起頭，豈料男子跑到兩三米遠處撿起磚頭，繼續朝女子頭部砸了數下，現場血液四濺。

案發後，有網民截圖行凶的葉男在其微信朋友圈裡連發多條殺女友的信息，直言「今晚我殺人了」、「杜某某，已經被我用磚頭砸死了」，並配上一張自拍單人照。葉男更解釋因杜女出軌而動殺機，「在南京我為他（她）付出多少？他（她）現在跟我到常州。跟別的男人去開房間。哦，受不了。所以今晚把他（她）殺掉。哦，不後悔。」

警方表示，經初步審查，案件是感情糾紛引發，目前仍在進一步調查中。