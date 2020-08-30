妻與姊夫有染 他殺10歲外甥報復

殺害鎮江10歲男童的疑犯孟某，28日在山東臨沂被捕。據了解，孟某為被害男童的舅舅，動機疑為其前妻曾出軌男童的父親。

新京報報導，鎮江潤州區一名10歲男孩27日遇害，案發後，鎮江警方成立專案組開展偵查，並很快鎖定犯罪嫌疑人是遇害男孩的舅舅、39歲的孟某，並赴江蘇南通、山東臨沂等地展開抓捕。

28日17時許，在當地警方的配合下，專案組在臨沂將孟某抓獲。目前案件正在進一步偵辦中。

孟某的家屬說，孟某是山東臨沂蘭陵縣人，在家中排名老二，被害男孩是他們大姊的孩子。十幾年前大姊一家來到鎮江做生意，大姊一家共有三個孩子，一個女孩兩個男孩。

據指出，孟某自己也有三個孩子。五六年前，孟某來到鎮江幫大姊一起做生意，但在此前曾告訴家人，他發現妻子與姊夫有染。

家屬稱，大姊夫的性格比較霸道，大姊在家中的地位很低，「就跟一個僕人一樣」，過去多年，大姊都沒能阻止丈夫與弟媳的關係，而孟某妻子對自己的三個孩子從不過問，但對大姊的小兒子（即受害男孩）視如己出。

家屬稱，孟某的妻子長期和大姊夫住在一起，兩年前孟某和妻子離婚，三個孩子則交給孩子的外婆撫養。

家屬表示，孟某在行凶前沒有任何徵兆，8月23日時回到蘭陵老家探望老母親，還告訴母親自己會去很遠的地方，並叮囑母親照顧好自己。

據潤州區警方27日通報，當天11時18分，潤州公安分局和平路派出所接報警，潤州區三茅宮新村某室發生一起刑事案件，遇害男童年僅10歲。