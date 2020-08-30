浙婦遭蜂群咬 全身拔400根針

浙江麗水一位婦人在田裡幹活，突然遭到蜂群攻擊了半個小時，險些喪命。事後她被送往醫院，醫師在她全身上下拔出了400多根刺。

澎湃新聞報導，麗水市遂昌縣中醫院急症室，醫生正在給傷者黃女士挑刺，一枚枚被挑出的黑色蜜蜂尾刺布滿了紗布。

醫師表示，「傷者被送來的時候，我們發現她的頭部、頸部、背部，全是密密麻麻的蜂針，人也說很乏力，頭暈呼吸不暢。我跟護士長看到後就直接挑針，然後急診預抗過敏、護理、解毒都一起上了」。

說起當時的場景，黃女士仍心有餘悸：「當時我正在農田裡幹活，沒過一會兒，突然就一大群蜜蜂飛來飛去，追著我叮咬。」

好，經過一個多小時的緊急處置，醫生從傷者身上共挑出了400多根刺，目前傷者病情已經穩定。