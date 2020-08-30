快訊

信義區新光三越A11倉庫起火 火勢15分鐘內撲滅

館長似不信嫌犯只有1人 黃國昌無酬接槍擊案委任律師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

浙婦遭蜂群咬 全身拔400根針

世界日報 / 中國新聞組／上海30日電

浙江麗水一位婦人在田裡幹活，突然遭到蜂群攻擊了半個小時，險些喪命。事後她被送往醫院，醫師在她全身上下拔出了400多根刺。

澎湃新聞報導，麗水市遂昌縣中醫院急症室，醫生正在給傷者黃女士挑刺，一枚枚被挑出的黑色蜜蜂尾刺布滿了紗布。

醫師表示，「傷者被送來的時候，我們發現她的頭部、頸部、背部，全是密密麻麻的蜂針，人也說很乏力，頭暈呼吸不暢。我跟護士長看到後就直接挑針，然後急診預抗過敏、護理、解毒都一起上了」。

說起當時的場景，黃女士仍心有餘悸：「當時我正在農田裡幹活，沒過一會兒，突然就一大群蜜蜂飛來飛去，追著我叮咬。」

好，經過一個多小時的緊急處置，醫生從傷者身上共挑出了400多根刺，目前傷者病情已經穩定。

蜜蜂 醫師 中醫

延伸閱讀

變態護士長始祖是她！「美恐」班底莎拉保羅森主演《拉契特：黯衣天使》九月開播

影／小蜜蜂搭客運 司機脫帽揮失控撞單車出租店

南投公車失控衝撞路旁店家 駕駛疑驅趕蜜蜂肇禍

主播侯乃榕帶兒拍短片 奚安鴻被蜜蜂螫

相關新聞

船隻翻覆大量榴槤漂海上引民眾瘋搶 當晚集體腹瀉食物中毒

海上漂浮大量榴槤，村民下海瘋搶，沒想到竟出現集體腹痛！日前大陸廣西海域一艘裝滿榴槤的貨船發生側翻意外，導致船上的榴槤全部都落入海中，有些則被海水沖到沙灘上，當地居民見狀趕緊呼朋引伴瘋搶海灘上的榴蓮，不料大批居民吃完竟出現集體嘔吐、腹瀉，更引來當局關注。

女友與人開房 江蘇男當街用磚砸死她

江蘇常州一名葉姓男子近日因為不忿杜姓女友出軌與他人開房，竟在街上用磚砸死女友，路邊的CCTV拍攝下他殺人的全過程。葉男行凶後還在朋友圈發文稱「殺人不後悔」，他目前已被警方拘捕。

妻與姊夫有染 他殺10歲外甥報復

殺害鎮江10歲男童的疑犯孟某，28日在山東臨沂被捕。據了解，孟某為被害男童的舅舅，動機疑為其前妻曾出軌男童的父親。

浙婦遭蜂群咬 全身拔400根針

浙江麗水一位婦人在田裡幹活，突然遭到蜂群攻擊了半個小時，險些喪命。事後她被送往醫院，醫師在她全身上下拔出了400多根刺。

消費死者？黑豹球鞋 價格炒到3倍

電影「黑豹」（Black Panther）男主角查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）28日因癌症逝世，消息一出許多網友紛紛哀悼，話題登上微博熱搜榜。不過也有另一群人打算靠查德維克的死大賺一波，網路上Marvel黑豹聯名的球鞋價格瞬間炒高。網友斥責「炒鞋」的人無恥，賺的是黑心錢，並呼籲給逝者多一些尊重。

笑女星腿粗 岳雲鵬「不尊重女性」被罵上熱搜

相聲演員岳雲鵬日前上一檔飲食觀察節目「未知的餐桌」，到女歌手李斯丹妮的家做客，沒想到一句「玩笑話」，竟讓他遭批「不尊重女性」，被網友罵到上熱搜。

響應「光盤」 南京航大賣50克「1毛錢米飯」

南京航空航天大學食堂為響應「光盤」行動，推出不同分量的米飯，讓學生們依自身食量購買，最少的一碟只有50克米飯，僅要1毛錢。許多學生表示，可以依據自己的食量搭配購買米飯量非常方便，也有在減肥的學生表示，會選擇買1毛錢米飯，「既可以補充碳水，又能幫助光盤行動，我覺得很好」。

30年茅台每斤300元？「老酒只有幾滴」

網路上不少賣家打著「專特供」名號販賣所謂的「老酒」，但媒體踢爆，許多這類的名酒都是假貨；而貴州名產茅台白酒，則有號稱30年老酒，其實只是滴了幾滴老酒混進3年分的基酒調配而成，包裝上的年分隨便廠商印製。

香港普及社區檢測 已有31萬人登記預約

香港「普及社區檢測計畫」將於9月1日展開，網上預約於昨日開始。香港食物及衛生局局長陳肇始今天上午在電台節目中表示，截至今...

央視：兩船在平潭島附近相撞 一船沉沒2人獲救12人失蹤

根據央視新聞今天消息，央視記者從現場救援人員獲得消息。今天凌晨，一艘福建晉江籍的漁船在台灣海峽平潭島附近海域，與另一艘船...

山西臨汾飯店倒塌增至29死 陸國務院展開查處

山西臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村一幢兩層高飯店倒塌，救援工作於今日凌晨3時45分已全部結束，救出57人，其中29人死亡，7人...

北京市中小學分階段開學 家長不擔心疫情反彈

北京市各中小學校今天起實行分階段開學，首批復課的是小學一年級、中學初一、初三、高一、高二、高三約59萬名學生

熱門新聞

山西臨汾飯店倒塌增至29死 陸國務院展開查處

華為好威 上半年每天賺10億

陸限制技術出口 專家：TikTok賣美業務需申請許可

央視：兩船在平潭島附近相撞 一船沉沒2人獲救12人失蹤

習近平：力推藏傳佛教中國化

捷克參議院議長訪台 北京：嚴重干涉中國內政

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。