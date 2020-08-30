消費死者？黑豹球鞋 價格炒到3倍

電影「黑豹」（Black Panther）男主角查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）28日因癌症逝世，消息一出許多網友紛紛哀悼，話題登上微博熱搜榜。不過也有另一群人打算靠查德維克的死大賺一波，網路上Marvel黑豹聯名的球鞋價格瞬間炒高。網友斥責「炒鞋」的人無恥，賺的是黑心錢，並呼籲給逝者多一些尊重。

香港01報導，截至29日下午，「黑豹男主去世」、「漫威回應黑豹男主去世」、「NBA眾星緬懷黑豹男主」、「博斯曼在結腸癌三期拍了好幾部電影」等話題占領微博熱搜榜。

中國網友感嘆，「超級英雄沒有戰勝病魔」「怎麼也無法把強壯敏捷的黑豹與疾病聯繫到一起，原來一直是在帶病拍戲。」也有人稱讚他是「一個從來不用病情炒作的好演員」。

不過，網路上一款發售價為899元（人民幣，下同，約130美元）的「Marvel×Adidas Dame 5 Black Panther」球鞋，在該平台上標價為1599元（約232美元），這款球鞋部分鞋碼標價甚至高達2999元（約436美元）。

還有一款發售價599元（約87美元）的「Anta Marvel × KT3 Low Black Panther」的球鞋，在該平台上索價1999元（約291美元）。查德維克博斯曼死訊公布後的數小時內，該平台有大量買家購入上述球鞋。

由網友看不下去直呼，「鞋販子和炒鞋的人能不能尊重一下逝者？」「賺點良心錢不好嗎？」，但也有網友分析，「買的人多，貨源少，價錢自然高」。

據悉，NBA退役球星科比布萊恩（Kobe Bryant）年初去世時，與他有關鞋款的價格也以成倍速度飆升，引發巨大爭議。