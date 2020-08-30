笑女星腿粗 岳雲鵬「不尊重女性」被罵上熱搜

相聲演員岳雲鵬日前上一檔飲食觀察節目「未知的餐桌」，到女歌手李斯丹妮的家做客，沒想到一句「玩笑話」，竟讓他遭批「不尊重女性」，被網友罵到上熱搜。

深圳晚報報導，憑藉在「乘風破浪的姐姐」中的精采表現，2011年「快樂女聲」6強選手李斯丹妮出色的唱跳實力再次受到關注，30歲的她沉寂多年後重新回歸大眾視線，綜藝節目邀約也隨之而至。

節目錄製當天，岳雲鵬和主持人沈南到李斯丹妮家做客，在與李斯丹妮及其家人吃飯時，李斯丹妮回憶起家人曾反對她跳街舞的經歷，接著岳雲鵬突然開始吐槽：「其實我覺得你不太適合跳舞，因為我近距離看，你的腿很粗哦。」岳雲鵬邊說邊用手指著李斯丹妮飯桌下的大腿，主持人沈南聽後大笑。

李斯丹妮一臉震驚，表示自己「心原地碎了」，並反問岳雲鵬：「你為什麼這樣說我？我很難過。」感受到尷尬氣氛的岳雲鵬立即解釋：「不粗不粗，因為你剛才是這樣（蹺二郎腿），你這樣（腿放下來）看起來很細了。」

隨後，李斯丹妮可能為了緩解尷尬，也為了給對方台階下，開始自曝腳踝確實不細，因為「沒有腳脖子」。

不少網友覺得，這個「玩笑」並不好笑。有網友留言稱，「這種『隨便評價女生外貌』的行為很不尊重女性，跳舞就得腿細更是『刻板印象』，相反，跳舞需要下肢力量強」，還有網友說，「隨意評價身材真的很low，更何況是女孩子」、「李斯丹妮的腿不粗。就算她腿粗，她就不能跳舞了嗎？」、「吃飯盯女藝人腿看？」。