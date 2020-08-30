船隻翻覆大量榴槤漂海上引民眾瘋搶 當晚集體腹瀉食物中毒

海上漂浮大量榴槤，村民下海瘋搶，沒想到竟出現集體腹痛！日前大陸廣西海域一艘裝滿榴槤的貨船發生側翻意外，導致船上的榴槤全部都落入海中，有些則被海水沖到沙灘上，當地居民見狀趕緊呼朋引伴瘋搶海灘上的榴槤，不料大批居民吃完竟出現集體嘔吐、腹瀉，更引來當局關注。

根據《 澎湃新聞 》報導，近日廣西東興市萬尾金灘海域一艘載滿大量榴槤的船隻意外側翻，讓海域瞬間變成「榴槤海」，延綿約一公里長，榴槤隨著海浪沖到海灘上，引發周邊居民和遊客瘋搶。目擊者提到，雖然當時警方等工作人員都有勸阻不要撿拾，但仍有民眾不聽勸，執意要將榴槤打撈回去，警方表示估計有上百人在現場撿拾榴槤。

沒想到就在當晚，許多撿拾榴槤的民眾都紛紛在微信（Wechat）朋友圈上PO文提醒，不能再吃從海上打撈上來的榴槤，因為已有人出現腹痛、嘔吐、腹瀉甚至虛脫等症狀，醫院也都擠滿了因食用榴槤而不適的患者，截至27日已有363人出現食物中毒症狀並接受治療。

當晚許多撿拾榴槤的民眾都紛紛在微信朋友圈上PO文提醒，不能再吃從海上打撈上來的榴槤，因為已有人出現腹痛、嘔吐、腹瀉甚至虛脫等症狀。圖擷自 微博

事發後，東興市衛生健康局指出，不少民眾食用榴槤後導致食物中毒，提醒民眾必須停止食用有問題榴槤並自行銷毀，做到不食用、不贈送、不銷售。

報導中提到，有知情人士透露，當船體下沉後船主很快就離開海域，所有的榴槤都沒有合格證明，疑似是走私物品。目前相關部門已將散落在海上的榴槤清理完畢，也將和東興市衛健部對事件做進一步調查，對於造成居民們食物中毒的原因，疾控部門已展開檢測，榴槤的來源也還在調查中。