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響應「光盤」 南京航大賣50克「1毛錢米飯」
南京航空航天大學食堂為響應「光盤」行動，推出不同分量的米飯，讓學生們依自身食量購買，最少的一碟只有50克米飯，僅要1毛錢。許多學生表示，可以依據自己的食量搭配購買米飯量非常方便，也有在減肥的學生表示，會選擇買1毛錢米飯，「既可以補充碳水，又能幫助光盤行動，我覺得很好」。
據揚子晚報報導，1毛錢米飯是為了促進校園內的「光盤行動」而推出的，在南航的各個食堂都可以購買到。除此以外，學生只要做到「光盤」，還可以拿到「光盤獎勵」。1毛錢米飯的購買者主要是女生，也有學生搭配6毛錢的大份米飯一起購買。
在四食堂收盤處，擺放著「光盤有獎勵」的宣傳牌，旁邊有酸奶、冰紅茶、水果、食堂代金券等，都是送給「光盤俠」們的獎品。食堂物品保管員徐志磊表示，一次午餐或晚餐時段可以送出200多份的獎勵：「實物獎勵比較直觀，讓別的同學也能看見，吸引更多人參與到光盤行動中來。」
四食堂主任張磊說，四食堂的餐餘垃圾就能減少約30%，明顯能感到學生的剩菜剩飯變少了。
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