快訊

開放美豬 謝龍介爆料來台美衛部長就是瘦肉精老闆

9月起機場改驗唾液 指揮中心：不影響防疫安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

30年茅台每斤300元？「老酒只有幾滴」

世界日報 / 中國新聞組／北京30日電
一些商家只放幾滴老酒，就將整瓶酒的年份標高，不是真正的年份酒。還有一些商家更離譜的做法是，直接在包裝盒上虛標年份。 視頻截圖
一些商家只放幾滴老酒，就將整瓶酒的年份標高，不是真正的年份酒。還有一些商家更離譜的做法是，直接在包裝盒上虛標年份。 視頻截圖

網路上不少賣家打著「專特供」名號販賣所謂的「老酒」，但媒體踢爆，許多這類的名酒都是假貨；而貴州名產茅台白酒，則有號稱30年老酒，其實只是滴了幾滴老酒混進3年分的基酒調配而成，包裝上的年分隨便廠商印製。

央視報導，在貴州省仁懷市茅台鎮，遍布著數百家白酒銷售門店，標註30年的貴州茅台，可以賣到每斤300元（人民幣，下同，約43.95美元）的價格。根據中國酒業協會2019年提出的標準，年分酒是指以傳統白酒工藝釀造，經貯存三年及以上基酒勾調而成的白酒，標註年分為所用主體基酒加權平均酒齡。

不過，有一些商家只會放幾滴老酒混充，外包裝的年分則隨需要印製。報導說，製造假年分酒已經在貴州形成產業鏈，在仁懷市三號區有包裝一條街，從酒瓶、瓶蓋、紙盒、設計、包裝到提帶，一應俱全，價格從幾元到100多元都有。

業內人士指出，包裝上標註的年分，主體基酒的總量不應小於基酒總用量的80%，但這些標準尚不具強制執行力。

來源：中國媒體視角 YouTube

不只貴州茅台有「假老酒」，據新華社報導，在京東拍賣店家或閒魚、轉轉等二手交易平台上，也有一些商家專賣「專特供」名酒，一瓶2015年的酒喊價11萬5000元（約1萬6850美元），也有人並未明確打出商品名，隱晦地寫著「某品牌名酒，2016年，53度，500毫升，6瓶，8萬3000元」，還有人用拼音字母當暗語。

報導指，賣家在用暗語攬客之後就會通過私信發送商品圖片供買家選擇，拍品上的暗語字樣，則是一處知名建築的縮寫，業內人士稱是為了避開網路平台技術監管。店家客服會提供專用鏈接給想購買的客人，接著以假競拍真直銷的方式販售，逃避賣家對酒品質量與消費者權利所需要承擔的法律責任，可以不提供退換貨服務。

中國收藏家協會煙酒茶藝收藏委員會副會長陳凱銘表示，所謂「專特供」名酒是過去產物，2012年後已對此嚴查嚴禁，「現在的真品大多是當時殘存的一小部分」。國家一級品酒師劉海則表示，從網店流通入手的此類酒品八成都是假的。

根據商家提供的販售訊息，6瓶一箱的假特供某品牌名酒價格從2000元至5500元價格不等，價格越貴的品相越真。「也有800元一箱的，但防偽過不了關，只能過手機NFC（近場通訊）驗證，酒精也比較次」，店家還說，「基本上找我的都是買假的，90%都是拿去送禮」。

五糧液有關負責人表示，自白酒標籤禁用「特供」、「專用」字樣以來，五糧液嚴格落實要求，不再生產或授權生產「專特供」酒，近年也再未對外銷售過此類酒。

浙江大學光華法學院互聯網法律研究中心主任高艷東說，部分商家在網路平台銷售法規政策禁止售賣的物品且涉嫌虛假宣傳、違反反不正當競爭法，監管部門可對其處以行政處罰。

一些商家只放幾滴老酒，就將整瓶酒的年份標高，不是真正的年份酒。還有一些商家更離譜的做法是，直接在包裝盒上虛標年份。 視頻截圖
一些商家只放幾滴老酒，就將整瓶酒的年份標高，不是真正的年份酒。還有一些商家更離譜的做法是，直接在包裝盒上虛標年份。 視頻截圖

品牌

延伸閱讀

貴州玩「瀑降」重慶2驢友懸空掛一夜遇難

茅台前老總劉自力 受賄1800萬判11年

沒商量好 貴州三胞胎都上川大

貴州凱里學雷鋒服務站 赫見2低胸女

相關新聞

山西臨汾飯店倒塌增至29死 陸國務院展開查處

山西臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村一幢兩層高飯店倒塌，救援工作於今日凌晨3時45分已全部結束，救出57人，其中29人死亡，7人...

央視：兩船在平潭島附近相撞 一船沉沒2人獲救12人失蹤

根據央視新聞今天消息，央視記者從現場救援人員獲得消息。今天凌晨，一艘福建晉江籍的漁船在台灣海峽平潭島附近海域，與另一艘船...

30年茅台每斤300元？「老酒只有幾滴」

網路上不少賣家打著「專特供」名號販賣所謂的「老酒」，但媒體踢爆，許多這類的名酒都是假貨；而貴州名產茅台白酒，則有號稱30年老酒，其實只是滴了幾滴老酒混進3年分的基酒調配而成，包裝上的年分隨便廠商印製。

響應「光盤」 南京航大賣50克「1毛錢米飯」

南京航空航天大學食堂為響應「光盤」行動，推出不同分量的米飯，讓學生們依自身食量購買，最少的一碟只有50克米飯，僅要1毛錢。許多學生表示，可以依據自己的食量搭配購買米飯量非常方便，也有在減肥的學生表示，會選擇買1毛錢米飯，「既可以補充碳水，又能幫助光盤行動，我覺得很好」。

香港普及社區檢測 已有31萬人登記預約

香港「普及社區檢測計畫」將於9月1日展開，網上預約於昨日開始。香港食物及衛生局局長陳肇始今天上午在電台節目中表示，截至今...

北京市中小學分階段開學 家長不擔心疫情反彈

北京市各中小學校今天起實行分階段開學，首批復課的是小學一年級、中學初一、初三、高一、高二、高三約59萬名學生

山西臨汾酒店宴會廳坍塌 13人遇難

中國山西省臨汾市襄汾縣一間兩層樓高的酒店今天上午突然坍塌，據報導，目前已有43人被救出，其中13人身亡、4人重傷，仍有多...

不到19歲…中印邊境衝突解放軍士兵疑落葬 墓碑照引熱議

中印邊境駐軍自6月發生流血衝突後，傳出雙方都有人員傷亡，印方公布有20名印度士兵死亡，但中方一直沒有公布傷亡人數。不過，網路上最近流傳一張墓碑的照片...

寄生蟲「存腦袋17年」男子半身麻痹 醫：避免吃生食

吃東西一定要煮熟，以免將寄生蟲吃下肚，危害健康。中國一位23歲男子自6歲起出現手腳麻痺、嘔吐、頭暈症狀，直到近期右半身徹底麻痹才就醫，醫生進行電腦掃描後發現男子的腦袋存有一條12公分的曼氏裂頭絛蟲，所幸男子在手術後恢復良好，醫生也順利取出寄生蟲。醫生也建議民眾，蛇和青蛙是寄生蟲較多的生物，應避免生食。

這一幕太暖心…搶救心梗老人 婦將娃「扔」地上

懷裡是只有6個月的寶寶，地上是突發疾病的陌生老人，怎麼選？陝西旬陽一老人日前突發心梗倒在電梯內，一位懷抱嬰兒的媽媽為了搶救老人，把寶寶「扔」地上，她的義舉，讓無數網友點讚。

中國杜絕剩食又有新招黑龍江高清監拍 抓舌尖浪費

中國國家主席習近平提出杜絕餐飲浪費政策後，各地紛紛響應。黑龍江省的政府機關在餐廳的餐盤回收區架設監視器，取締浪費行為，引發熱議；西安市則將節糧行為列入學生日常評比。

航班取消退款 竟被索取證明「我兒子是我兒子」

因為疫情影響，許多航班取消，來自南昌的梅女士日前向中國國際航空公司申請退掉在攜程上購買的三張北京回南昌機票，沒想到國航竟要求購票人提供與乘機本人是直系親屬關係證明才能退款，讓梅女士相當火大。

熱門新聞

寄生蟲「存腦袋17年」男子半身麻痹 醫：避免吃生食

不到19歲…中印邊境衝突解放軍士兵疑落葬 墓碑照引熱議

山西臨汾飯店倒塌增至29死 陸國務院展開查處

陸限制技術出口 專家：TikTok賣美業務需申請許可

華為好威 上半年每天賺10億

共軍南海演習尾聲 美軍4機同台現身

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。