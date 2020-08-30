30年茅台每斤300元？「老酒只有幾滴」

網路上不少賣家打著「專特供」名號販賣所謂的「老酒」，但媒體踢爆，許多這類的名酒都是假貨；而貴州名產茅台白酒，則有號稱30年老酒，其實只是滴了幾滴老酒混進3年分的基酒調配而成，包裝上的年分隨便廠商印製。

央視報導，在貴州省仁懷市茅台鎮，遍布著數百家白酒銷售門店，標註30年的貴州茅台，可以賣到每斤300元（人民幣，下同，約43.95美元）的價格。根據中國酒業協會2019年提出的標準，年分酒是指以傳統白酒工藝釀造，經貯存三年及以上基酒勾調而成的白酒，標註年分為所用主體基酒加權平均酒齡。

不過，有一些商家只會放幾滴老酒混充，外包裝的年分則隨需要印製。報導說，製造假年分酒已經在貴州形成產業鏈，在仁懷市三號區有包裝一條街，從酒瓶、瓶蓋、紙盒、設計、包裝到提帶，一應俱全，價格從幾元到100多元都有。

業內人士指出，包裝上標註的年分，主體基酒的總量不應小於基酒總用量的80%，但這些標準尚不具強制執行力。

來源：中國媒體視角 YouTube

不只貴州茅台有「假老酒」，據新華社報導，在京東拍賣店家或閒魚、轉轉等二手交易平台上，也有一些商家專賣「專特供」名酒，一瓶2015年的酒喊價11萬5000元（約1萬6850美元），也有人並未明確打出商品名，隱晦地寫著「某品牌名酒，2016年，53度，500毫升，6瓶，8萬3000元」，還有人用拼音字母當暗語。

報導指，賣家在用暗語攬客之後就會通過私信發送商品圖片供買家選擇，拍品上的暗語字樣，則是一處知名建築的縮寫，業內人士稱是為了避開網路平台技術監管。店家客服會提供專用鏈接給想購買的客人，接著以假競拍真直銷的方式販售，逃避賣家對酒品質量與消費者權利所需要承擔的法律責任，可以不提供退換貨服務。

中國收藏家協會煙酒茶藝收藏委員會副會長陳凱銘表示，所謂「專特供」名酒是過去產物，2012年後已對此嚴查嚴禁，「現在的真品大多是當時殘存的一小部分」。國家一級品酒師劉海則表示，從網店流通入手的此類酒品八成都是假的。

根據商家提供的販售訊息，6瓶一箱的假特供某品牌名酒價格從2000元至5500元價格不等，價格越貴的品相越真。「也有800元一箱的，但防偽過不了關，只能過手機NFC（近場通訊）驗證，酒精也比較次」，店家還說，「基本上找我的都是買假的，90%都是拿去送禮」。

五糧液有關負責人表示，自白酒標籤禁用「特供」、「專用」字樣以來，五糧液嚴格落實要求，不再生產或授權生產「專特供」酒，近年也再未對外銷售過此類酒。