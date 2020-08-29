聽新聞
test
0:00 / 0:00
寄生蟲「存腦袋17年」男子半身麻痹 醫：避免吃生食
吃東西一定要煮熟，以免將寄生蟲吃下肚，危害健康。中國一位23歲男子自6歲起出現手腳麻痺、嘔吐、頭暈症狀，直到近期右半身徹底麻痹才就醫，醫生進行電腦掃描後發現男子的腦袋存有一條曼氏裂頭絛蟲，所幸男子在手術後恢復良好，醫生也順利取出寄生蟲。醫生也建議民眾，蛇和青蛙是寄生蟲較多的生物，應避免生食。
根據「每日郵報」、「梨視頻」報導，中國江西的這位男子從6歲就出現手腳麻痺、偶爾頭暈嘔吐的症狀，但因為父母有肢體障礙，男子以為自己是遺傳的原因，因此沒有積極就醫，直到近年右半身徹底麻痺後才決定就醫。男子稱「之前這半身徹底麻痺，感覺不到手的存在，想使出力也感覺抬不起手」，醫生為男子腦部進行電腦掃描，發現他的顱內有一條12公分的曼氏裂頭絛蟲，推估他是吃了未煮熟的肉類或喝了污染的水，使寄生蟲寄生在腦中。
報導指出，這條寄生蟲可能已經寄生在男子腦中17年。南昌大學第一附屬醫院醫生徐春華表示，當曼氏裂頭絛蟲潛入人體時會產生比較嚴重的發炎反應，造成水腫、抽搐的症狀，且蟲子會侵蝕大腦，把大腦功能破壞，引起人體功能障礙，造成手腳無力痲痺、智力下降等狀況。
手術後男子頭部的寄生蟲被取出，身體恢復狀態也良好。徐春華指出，曼氏裂頭絛蟲主要會在蛇、青蛙體內寄生，呼籲民眾在食用任何肉類時，應避免生食，以免遭寄生蟲寄生。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言