這一幕太暖心…搶救心梗老人 婦將娃「扔」地上

懷裡是只有6個月的寶寶，地上是突發疾病的陌生老人，怎麼選？陝西旬陽一老人日前突發心梗倒在電梯內，一位懷抱嬰兒的媽媽為了搶救老人，把寶寶「扔」地上，她的義舉，讓無數網友點讚。

中國之聲微信公號報導，監控視頻顯示：早上8時左右老人走進電梯，按好樓層後突然昏倒在電梯內，電梯到達28樓，停留了5、6分鐘後，下到4樓，被抱著小孩兒準備出門的住戶孫甜發現。

據報導，見老人嘴和手指已經變紫，孫甜立即撥打了120，同時用背包擋住電梯門去呼叫幫忙。因呼叫沒人，情急之下孫甜將懷裡只有六個月大的嬰兒放在樓道地板上，對老人進行施救。

她先在電梯裡對老人進行心肺復甦，過了一會兒，覺得電梯空間相對封閉，她又把老人移到電梯外繼續施救。其間，寶寶不停哭鬧，但孫甜為了救老人無暇顧及。救護車趕到後，醫生診斷老人屬於急性心梗，遺憾的是，老人已無生命體徵。

報導指出，在孫甜對老人的施救過程中，小區保安王修理來到現場，聽到孩子在哭鬧，王修理問孫甜這是誰的孩子。「她說是她的，我就趕緊把娃抱起來，這姑娘做的事情，一般人都做不到。」

孫甜說，自己曾是內科護士，遇到這種情況只想著救人。她說，雖然自己做了應該做的，但還是很難受，感覺很多事情真的是無能為力。

孫甜的義舉贏得眾多網友點讚，「小寶寶長大後要知道你媽媽是個英雄！」