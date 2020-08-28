中國杜絕剩食又有新招黑龍江高清監拍 抓舌尖浪費

中國國家主席習近平提出杜絕餐飲浪費政策後，各地紛紛響應。黑龍江省的政府機關在餐廳的餐盤回收區架設監視器，取締浪費行為，引發熱議；西安市則將節糧行為列入學生日常評比。

黑龍江日報報導，黑龍江省直屬機關工作委員會近日發布「省直機關帶頭制止餐飲浪費行為的具體措施」，要求黨員幹部以身作則，帶頭制止餐飲浪費行為。報導指出，相關的措施包含在省直屬機關的餐廳餐盤回收處架設監視攝影器，取締浪費餐飲行為。若有浪費行為，在自動識別人員資訊後，視情況通報該名人員所屬單位。

報導提到，在落實這項措施後，餐廳的剩菜量大幅減少2/3。

澎湃新聞報導，為了遏止餐飲浪費行為，西安市教育局近日要求，市內各地的學校開展節糧教育，不但將各校落實情形納入年度考核，學生日常節糧行為也將納入學生綜合評比。

學生飯菜吃光送水果禮券

報導指出，西安科技大學響應「光盤行動」，只要學生們把飯菜吃乾淨，就可以換到一份飯後水果和代金券。校方說明，每餐準備了500份水果供學生兌換，活動推出之後，剩菜量減少了40%到50%。

封面新聞報導，湖南耒陽市的一所學校規定，若一個班級每人每天平均剩飯剩菜超過100克，將會取消學生獎學金評選資格，同時也會對浪費情節嚴重的學生，罰款人民幣100元。

此外，也有的餐廳提出罰款措施杜絕浪費行為。中新網報導指出，湖南省長沙市直機關的一間自助餐廳，在餐盤回收處設置電子秤秤重，若所剩食物超125克，將要罰款1元。

顧客先秤體重 依熱量配菜

習近平日前作出「制止餐飲浪費行為」的指示後，各方紛紛響應，有餐廳推出「秤重點菜」，要求顧客先秤體重再依食物熱量配菜；還有餐飲協會提出10人進餐廳只能點9人份餐，或是「小份菜」等作法。

層出不窮的招式引發網友熱議，有網友吐槽「應該搞個制止餐飲浪費的奇葩操作合集」。還有網友諷刺，此類操作是「打着紅旗反紅旗」。

商務部新聞發言人高峰表示，商務部正會同相關部門研究制定制止餐飲浪費的相關政策措施，推動建立制止餐飲浪費的長效機制，並將出台綠色餐飲相關標準。全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉則透露，人大常委會立法規畫已將「糧食安全保障法」列為一類立法專案，正積極推進法律起草工作。