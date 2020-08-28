中行爆霸凌 女員工被「圈禁」茶水間三個月

中行一名前員工李女日前發布舉報信，指她入職中國銀行北京分行宣武支行（下稱「宣武支行」）後，因替原油寶受害者發聲而被折磨至精神崩潰，被上級「圈禁」在茶水間長達三個月後開除，而這封舉報信更扯出了多名宣武支行的主管領導。

中新經緯報導，李女在舉報信中提到，自己受到宣武支行陶然亭營業網點閻科主任長期騷擾和精神壓迫，甚至對她用攝像頭監控，她受不了這樣的折磨，剪斷攝像頭後，寫了一封檢討書，向宣武支行來調查的領導承認錯誤。事發第二日，在宣武支行領導授意下停職，接下來的一個月每天被迫上交「學習心得」。

李女指控宣武支行的三位領導自稱「調查組」對她開質詢會議，檢討學習心得報告，但調查結果胡編亂造，還把李女「圈禁」在茶水間三個月。「我被連續三個月困在銀行電梯旁的茶水間，銀行讓我吃飯也讓我上廁所，只是上班時間不讓我出水房，我只要出了這水房就立馬被安保部的人給揪回來。」

報導提到，李女稱宣武支行紀委書記張濱阻礙責任追究，還威脅其家人，在針對開除李女的投票大會前夕，張濱阻攔李女向北京分行反映實情。宣武支行讓李女簽署開除決議，理由為「故意」破壞攝像頭，李女拒絕簽字。

沒想到李女隨後竟被西城椿樹派出所帶走，跨區域被拘了一宿，李女說，「是閻科和張濱兩人以聯合申請拘捕的名義，說我涉嫌誹謗。」

據報導，媒體多次中行北京分行宣武支行營業部相關負責人，該銀行僅回應：「我們已經向上級領導反映了。」