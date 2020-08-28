航班取消退款 竟被索取證明「我兒子是我兒子」

因為疫情影響，許多航班取消，來自南昌的梅女士日前向中國國際航空公司申請退掉在攜程上購買的三張北京回南昌機票，沒想到國航竟要求購票人提供與乘機本人是直系親屬關係證明才能退款，讓梅女士相當火大。

中國江西網報導，梅女士說，她兒子8月7日在北京做了腿部手術，出院時她決定帶著兒子跟母親搭機飛回南昌，便在在攜程上花了990元，訂了三張8月15日北京飛南昌的票。但根據規定，得術後10天才能搭飛機，梅女士只能改簽至8月18日的航班。

梅女士在申請輪椅得知，需要提交「可乘飛機證明」，但當她來回奔波把證明弄好之後，改簽的航班取消了。更讓梅女士傻眼的是，「國航告知我，退款需返還至乘機者本人的銀行帳戶上，或者去當地派出所開具證明，我跟我兒子、母親是直系親屬關係。」

據報導，梅女士兒子未成年，母親則已70多歲，當時在北京沒法辦卡，梅女士不滿，「買票的時候沒有被要求開直系親屬的證明，為什麼現在退票就要？這是什麼不合理的奇葩證明？」況且買票時，三張票都是用同一個微信帳號支付，退款也理應照原路返還。

國航客服人員對此回應，如果是一張原始的客票，未經過任何變更，就是原渠道返還；但因為梅女士的票是變更過的，退票款就要退至乘客本人中。該客服人員還說，讓梅女士出示直系親屬證明，也是為了規避風險。