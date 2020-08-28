黃牛炒返中機票 經濟艙一張賣到18萬

中國民航局先前發布通知，要求航空公司對國際機票全部採取直銷模式，確保公開透明、明碼標價，但代理商高價炒票的情況仍在，知情人士透露，現在甚至有直飛航班經濟艙價格最高炒到18萬人民幣(約2.6萬美元)。

封面新聞報導，隨著疫情肆虐，從海外回中國的航班驟減，導致機票價格水漲船高，從2至4萬的經濟艙全價炒到10萬元的實際成交價，背後經過多次轉手，層層加價，且都是沒有正規牌照的黃牛代理商。

儘管今年4月，中國民航局下發通知要求航空公司針對國際機票全面採取直銷模式，杜絕中間環節倒票、炒票行為，但類似案件還是層出不窮。知情人士透露，目前回國航班分為三種，直飛航班、包機與中轉航班，每類航班代理商加價不等，直飛航班經濟艙價格最高甚至炒到18萬。

據報導，周女士的兒子在加拿大讀書，疫情爆發後，她6月好不容易透過朋友推薦，聯繫上了一位特價機票代理人，原價4萬多的東方航空經濟艙機票，最終以1萬元訂金、10萬多元的價格成交，終於買到7月從溫哥華直飛成都的機票。

另一名在紐約讀研的程同學，先前用微信聯繫到一位機票代理人，原價2萬多元的衣索比亞航空中轉航班，最終以6.1萬元的價格成交，回到了上海，「代理說沒辦法把價格放低，因為價格低了對方也不得給他位置，當時想的是能成功回國就好了，其他就不管了。」

目前，上海和北京公安成立了專案組，以詐騙形式立案調查，已有多家涉嫌代理公司被查處，各大航空公司也從內部嚴格處理相關涉嫌人士，有數名旅客成功找代理人退返差價，但90%的旅客並不知情，仍以為是市場溢價行為。