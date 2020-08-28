陶冬預期 全球經濟最快明年春夏之交將具開放條件

瑞信董事總經理陶冬近日接受大陸《經濟觀察報》專訪時指出，新冠疫苗今年第4季量產的可能性很高，預期明年春夏之交，中國等幾個疫苗研發領先國家將有20%-30%的人口能接種疫苗，屆時就會具備經濟重新開放的條件。

但他認為，全球經濟要真正走出這次危機，恐怕需要3到5年時間。

陶冬表示，從任何意義上講，新冠疫情都是一次巨大災難。目前來看，中國的疫情控制得最好，歐洲已基本穩定，美國的疫情可能已經見頂，但南半球疫情仍在惡化中。

他擔心，隨著人流管制逐漸開放，人們對於疫情逐漸麻痹，以及北半球冬季流感高峰期到來，疫情可能捲土重來。因此，他認為在沒有疫苗的情況下，疫情可能拖得很久，而且會反覆震盪。

陶冬說，如果不幸言中，抗疫之路將會非常曲折。因此唯有實現「群體免疫」，這場疫情才可能得到真正意義上的控制。正常情況下，實現群體免疫需要四到五年，但經濟拖不了這麽久，所以現在只能寄希望於新冠疫苗早日出現。

他預期，新冠疫苗今年第4季量產的可能性很高。根據大致的推算，明年春夏之交，幾個疫苗研發領先的國家將有大概20%-30%的人口能夠接種疫苗，產生抗體。

這雖然沒有達到群體免疫所需的60%人口，但已經有足夠多人產生抗體，可以抑制病毒的迅速蔓延，並使得基本傳染數R0的數值下降。如果做到這一步，就具備了經濟開放的條件，政府就可以有更大的運作空間。

陶冬指出，在前述群體免疫的預測下，2021年夏天將是一個重要的時間節點。他認為，當疫情得到控制，抗疫的權重逐漸下降，經濟活動就會站到舞台的中央。

陶冬表示，如果從今年4季開始接種疫苗，到了明年夏天，就業、經濟增長的不確定性降低，人流管理的不確定性降低，貨幣政策和財政政策的不確定性降低，屆時整個經濟復甦就開始可以量化，這對於未來經濟的走勢和市場的風險偏好都至關重要。

大陸在今年第1季，其它經濟體在今年第2季，經濟都出現斷崖式下墜。隨著疫情逐步受控，經濟活動會在初期出現一次「V型」反彈。但對於之後的經濟復甦能否持續，陶冬則持懷疑態度。

他認為，在達到疫情前的八成後，經濟進一步恢復將變得相當曲折。第一個原因是，疫情已導致部分行業、部分產品出現結構性下挫，例如旅遊業。有一批人將無法回到過去的工作崗位，這部分就業人口找工作的時間可能要以「年」來計算，而且新工作的收入可能會低於疫情前。

其次，疫情後其它負面因素也會逐步浮現，如破產。疫情發生後，各國政府都給了企業一定的支持，但這種支持不可能長期持續，也不可能覆蓋所有企業。因此，陶冬估計，今年夏天將會有不少企業破產，從而帶來新的失業人口增長。

陶冬認為，全球經濟大概要3到5年時間才能真正走出這場危機，即不靠政府救濟、不靠極端的貨幣政策，經濟就可以自行運行。