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哈佛博士擔任街道辦是大材小用還贏在未來？網友舌戰

世界日報 / 中國新聞組／北京28日電
中國大陸的住宅小區。（新華社）
中國大陸的住宅小區。（新華社）

哈佛大學博士擔任街道辦，究竟是大材小用還是贏在未來，引發網民兩派論戰。另有網民爆料稱，博士學歷擔任街道辦，不僅年薪至少38萬人民幣起跳，還有生活補貼及比起公民營企業更順暢的升遷管道，近年早已吸引愈來愈多名校碩博士投入。

燕趙晚報報導，哈佛博士羅林姣擔任廣東省深圳市南山區桃源街道辦副主任消息傳出後，引來網民關注，有人說，如此高的學歷不當科學家可惜了；也有網民表示支持，認為這對科技企業支持更有優勢，「『職業鄙視鏈』過時了！」

有網民稱，高學歷走人才進入地方政府工作基本有兩個原因，一是工資高，有的街道辦，碩士年薪30萬、博士50萬起跳；二是所學專業就業「錢景」不好，理科就業之路受阻，從街道辦基層開始做起，薪資不錯又能歷練社會經驗，且公務員比起不少行業工作輕鬆多了，「何樂不為？」與其感慨人才浪費，不如想辦法提高專業人才的待遇。

不過仍有網民認為理科碩博士任職街道辦「所學非所用」、「大材小用，糟蹋人才。此風不可長」、「做街道辦等於原本的專業白學了」；有網民則認為，職業無貴賤，「高知識分子就應該到街道辦工作！為人民服務！」、「合適就好。好過被遠走他國」、「只要人盡其才，人盡其用有何不可」。

有網民稱，清華、北大到哈佛的碩博士生都相繼把街道辦當成他的人生職涯選擇，街道辦待遇和福利並不差是原因之一，例如碩士生年薪至少38萬，海歸博士可能高達至少50萬元，且隨不同省分還有生活補貼、租房購房補貼等，與其和其他的碩博士生去擠明星企業，不如以自己的優勢另闢戰場。

哈佛大學 廣東

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