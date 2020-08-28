不只北大清華！哈佛博士也當深圳街道辦副主任

近日有網民爆料稱，廣東省深圳市南山區桃源街道辦副主任羅林姣是美國哈佛大學博士，引發網民熱議並登上熱搜，有人認為哈佛博士任基層街道辦是「屈就」了，也有網民稱這是海歸博士另闢優勢戰場，並不委屈。對此，南山區原回應這是「個人選擇」，後又改口稱不再評論。

日前，浙江杭州餘杭區政府一份公告中，餘杭區街道辦事處2018年招錄的人員中，幾乎清一色是北京大學、清華大學的博士、碩士畢業生，公告被網民轉載後，引發大批網民質疑大材小用還浪費教育資源。餘杭區官方回應稱，街道辦工作專業性強，亟需青年才俊做好專業支撐。

無獨有偶，博士街道辦除了餘杭區，深圳市南山區桃源街也有，而且還是哈佛大學博士。津雲新聞報導，根據公開資料，羅林姣2013年成為哈佛大學物理系腦科學中心博士後，同年回國在南京大學物理學院任副教授，2018年出任桃源街道辦副主任。

報導並稱，羅林姣任職的街道轄區內有著名的深圳大學城，而羅林姣又兼任街道辦建設部部長、掛點大學城社區，可以說「才盡其用」。

澎湃新聞報導，羅林姣2018年就已獲公示就任桃源街道辦事處副主任，當時深圳市委組織部發布「關於深圳市選調緊缺專業人才到街道任職人選名單的公示公告」，當中包括時任南京大學物理學院副教授的羅林姣作為深圳市街道處級領導幹部人選。

據南方+報導，當時公示的70人名單，是深圳市面向全國國有企事業單位和高校、科研院所選調的人選。人選來自高校和科研院所27人、國企22人、其他單位21人，博士39人、碩士31人，具有高級職稱61人。同批來自高校的還有南開大學環境科學與工程學院副教授白宏濤，深圳大學馬克思主義學院副院長、副教授包毅等人。

公告還提到，選調緊缺專業人才根據的是深圳市黨政幹部人才「苗圃計畫」安排。公開資料顯示，深圳市2016年推出的「苗圃計畫」在結合產業發展趨勢，培養引進緊缺專業幹部，並優化隊伍年齡、來源等結構。

公開資料顯示，桃源街道有12個社區及各中小學校，坐落著深圳大學城、南科大、深大麗湖校區、中科院深圳先進院等學校、科研院所和南山智園等高新技術產業園區，科技文化氣息濃厚。羅林姣正是街道掛點大學城社區的處級領導。

對此，南山區組織部26日一度回應稱這是羅林姣的個人選擇，27日又改口稱之前所說的「個人選擇」被斷章取義，如今不予評論。羅林姣則不接受採訪。