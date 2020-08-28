魚骨鯁喉大口吃飯硬吞下肚 廣西女胃壁、肝臟遭刺穿

廣西省桂林市一名黃姓女子上月被一根長達4公分的魚骨卡在喉嚨，她未即時求醫，反而大口地吞飯硬生生將魚骨吞下肚，後來因肚痛才去求醫，經檢查發現魚骨刺穿了她的胃壁及肝臟，需要進行手術。

黃女表示，大約一個月前吃魚時不慎被魚骨卡喉後，立即採取坊間的「急救法」匆匆吃了幾口飯，硬將魚骨吞下，豈料後來肚子越來越痛，且出現畏寒、發燒等病徵，於是急往醫院求診。

經檢查，醫生發現魚骨在胃部未被消化，其中一端更非常尖銳且透過胃部蠕動慢慢刺穿了胃壁，繼而刺進左邊肝臟。黃女隨即接受肝膿腫切開引流及取出肝內異物；在去掉胃內長達4公分的魚骨後，黃女情況穩定，現正接受康復治療。

醫生成功取出一根長達4公分的魚刺。圖擷自 看看新聞

台灣安南醫院副院長兼消化科許秉毅醫生指出，一般民眾在被魚刺鯁到時常會誤信一些土法或偏方，例如「喝醋」企圖把魚骨頭「軟化溶掉」，以及吃些青菜或肉塊硬將魚刺吞下，但「吞食法」實際上是個危險動作。

他強調，正確的處理方法是立刻停止進食並輕輕咳幾下，看看是否可藉由振動的力量將鯁得不深魚刺咳出來，如不成功就應立即求診。

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文章授權轉載自《香港01》