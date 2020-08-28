聽新聞
test
0:00 / 0:00
魚骨鯁喉大口吃飯硬吞下肚 廣西女胃壁、肝臟遭刺穿
廣西省桂林市一名黃姓女子上月被一根長達4公分的魚骨卡在喉嚨，她未即時求醫，反而大口地吞飯硬生生將魚骨吞下肚，後來因肚痛才去求醫，經檢查發現魚骨刺穿了她的胃壁及肝臟，需要進行手術。
黃女表示，大約一個月前吃魚時不慎被魚骨卡喉後，立即採取坊間的「急救法」匆匆吃了幾口飯，硬將魚骨吞下，豈料後來肚子越來越痛，且出現畏寒、發燒等病徵，於是急往醫院求診。
經檢查，醫生發現魚骨在胃部未被消化，其中一端更非常尖銳且透過胃部蠕動慢慢刺穿了胃壁，繼而刺進左邊肝臟。黃女隨即接受肝膿腫切開引流及取出肝內異物；在去掉胃內長達4公分的魚骨後，黃女情況穩定，現正接受康復治療。
台灣安南醫院副院長兼消化科許秉毅醫生指出，一般民眾在被魚刺鯁到時常會誤信一些土法或偏方，例如「喝醋」企圖把魚骨頭「軟化溶掉」，以及吃些青菜或肉塊硬將魚刺吞下，但「吞食法」實際上是個危險動作。
他強調，正確的處理方法是立刻停止進食並輕輕咳幾下，看看是否可藉由振動的力量將鯁得不深魚刺咳出來，如不成功就應立即求診。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言