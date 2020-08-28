長三角拚建「濱水人居文明典範」

大陸當局積極打造長三角生態綠色一體化發展，當中滬蘇浙交界處約35平方公里範圍內的區域將打造成「江南庭院、水鄉客廳」，成為長三角一體化示範區建設的重頭戲。這項計畫將集中實踐和示範城水共生、活力共襄、區域共享的發展理念，並已向全球徵集設計方案。

中新社報導，長三角生態綠色一體化發展示範區地處太湖平原核心區，示範區內湖蕩水網密佈。6月18日正式對外公示的《長三角生態綠色一體化發展示範區國土空間總體規劃》草案中提出將示範區建成「世界級濱水人居文明典範」的總體發展願景。

中國城市規劃設計研究院副院長鄭德高表示，所謂「世界級濱水人居文明典範」是指要建成一個人類與自然和諧共生、一個全域功能與風景共融、一個創新鏈與產業鏈共進、一個江南風與小鎮味共鳴、一個公共服務與基礎設施共享的地區。

鄭德高分析稱，這個目標並不容易達成，目前示範區產業能級總體不高，模式相對傳統，石頭化工、紡織服裝等傳統工業企業數量多，環境威脅大，科技創新與產業發展融合不足，人才等創新資源短缺，區域統籌分工也有待加強，此外示範區文化底蘊深厚，但風貌特色彰顯不足，區位條件優越，但對外交通建設滯後，內部連通性差，公共服務設施配置標準不統一。

面對這些難題，鄭德高認為，只能迎難而上，摸著石頭過河，這些難點沒有辦法通過一紙文件或者一個命令就能突破，只能通過一個個項目往前推進，只有突破難點後，才能再回頭去進一步提煉和總結，最終進行推廣。

江蘇省蘇州市吳江區汾湖高新區（黎里鎮）總規劃師袁欽表示，「水」既是長三角示範區的特點也是難點，「江南水鄉客廳」要充分發揮「水」的優勢，做到「淨化」「美化」「活化」「文化」「進化」，才能打造成為世界級的亮麗名片。

長三角生態示範區執委會規劃與建設組組長劉鋒表示，「如何形成一體化的思維並轉變為自覺的行動」是長三角一體化示範區最難的工作。

他坦言，「這是一場革命，大家以前都是單打獨鬥辦事，行政區劃牢牢印刻在每個人的腦子裡面，管理者擁有自身固有的行政管理體系和管理路徑，現在既要做好自己的事，又要去關心別人的事，還要去做共同的事，這需要牽扯很大的精力」。