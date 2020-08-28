德陽市醫骨科手術 機器人輔助

機器人做手術？這樣的場景正在逐步成為現實。日前，在四川省德陽市醫院，醫生在骨科機器人的輔助下，成功為多名患者進行了手術。

據了解，骨科手術機器人主要由機械臂主機、光學跟蹤系統、主控台構成。光學跟蹤系統就像人的「眼睛」，不僅幫助醫生洞察骨骼的細微處，還能即時監控每一個手術環節。機器臂相當於人的「手臂」，運動靈活，操作穩定。而主控電腦系統就如同人的大腦，將醫生的想法傳達給「眼睛」和「手臂」。機器人按照預先設定的手術方案，對手術路徑進行精准定位，並在相應位置放置導管，縮短操作時間。

首例由機器人輔助進行手術的患者，是一名在車禍中腰椎嚴重受傷的中年男子。醫生根據事先擬定的手術方案，在電腦上標出了手術位置，機器人的「眼睛」隨即對患者腰部進行掃描，確定手術部位，然後抬起「手臂」在患者腰部對準手術部位放置好導管，醫生隨後通過導管進行鋼釘植入、固定等一系列操作。術後一周，患者痊癒出院。

據介紹，目前四川省已有大陸國家級骨科機器人應用中心兩家，協作分中心7家，德陽市醫院是7家協作分中心中，第2個成功開展手術的機構。截至目前，已為3名骨折患者、兩名椎管狹窄患者進行了機器人輔助手術，患者均恢復良好。