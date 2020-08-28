進口冷鏈物流 陸3措施防疫

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

針對「近期中國部分地方在進口冷鏈食品或包裝上檢出新冠病毒陽性」的問題，中國交通運輸部新聞發言人孫文劍27日在交通運輸部召開的新聞發佈會上表示，交通運輸部將重點採取三個方面的舉措全力做好冷鏈物流渠道疫情防控工作。

中新社報導，一是嚴格運輸裝備消毒，堅決防止病毒通過交通運輸渠道傳播。指導各地交通運輸部門切實強化國際冷鏈集裝箱運輸管理，全力做好冷鏈貨物運輸船舶、車輛等運輸裝備消毒工作，確保運輸裝備安全。從事冷鏈物流運輸的廂式集裝箱，在每次裝載貨物前要重新對廂體內外部進行消毒；配合相關部門做好冷鏈食品追溯管理，推動建立冷鏈物流供應鏈全鏈條、可追溯、一體化管理體系。

二是加強從業人員防護，切實保障冷鏈物流一線人員自身安全。指導各地交通運輸部門督促冷鏈物流企業加強對冷鏈物流一線人員的個人防護，原則上，各港口碼頭、貨運場站的作業場所及工作區域入口需配備體溫檢測設備；直接接觸進口冷藏集裝箱或者冷藏貨物的物流一線工作人員，應全程佩戴口罩、防護手套等防護用品，至少應上下崗前各測量一次體溫；有條件的地方，可定期組織一線人員進行核酸檢測。

三是落實信息登記制度，為冷鏈物流疫情防控追溯提供支撐。　　

孫文劍稱，交通運輸部正在研究制定加強秋冬季新冠炎疫情防控工作的相關措施，指導行業進一步強化常態化防控舉措，全面加強秋冬季疫情防控工作。

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