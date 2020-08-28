鄭濟鐵路上跨徐蘭高鐵 完成架梁

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

經過6天6次封鎖要點施工，鄭濟鐵路（河南鄭州至山東濟南）上跨徐蘭高鐵3榀「簡支箱梁」26日順利架設完成，創下大陸國內首次採用「鋼橫梁+簡支箱梁」上跨高鐵施工的先河。

中新社報導，承建方中鐵七局表示，此次封鎖要點施工是在中斷既有徐蘭高鐵行車的一定時間內，完成規定的架橋機過孔、架梁任務。封鎖要點施工架設箱梁3榀，自8月21日起，連續6天6次均在凌晨施工，每次封鎖施工時長為240分鐘。分別為3次架橋機過孔和3次架梁作業，均為鐵路營業線二級封鎖要點施工。　　

為確保架梁任務的順利進行，架梁之前，施工部門在上跨徐蘭高鐵兩側完成了2跨「混凝土立柱+鋼橫梁」組合門式墩結構，該門式墩採用的鋼橫梁長33.08米，高9米，寬3.28米，重197.4噸，是目前大陸國內最重的鋼橫梁。　　

項目部還特意為上跨徐蘭高鐵量身定製了3榀長24.6米、高2.5米，重595噸的簡支雙線低高度箱梁，採用900噸架橋機通過鋼橫梁上方進行3榀低高度簡支箱梁架設，完成整個上跨施工。　　

中鐵七局鄭濟鐵路項目負責人戴文林表示，此項施工為大陸國內首例採用「鋼橫梁+簡支箱梁」形式上跨高速鐵路施工，有效節約了施工時間和成本。　　

鄭濟鐵路線路全長380千米，設計速度350千米/小時。作為河南「米」字形高鐵的最後一筆，鄭濟鐵路通車後，將進一步完善豫魯地區交通運輸網絡，鄭州至濟南的鐵路列車運行時間將由現在的7小時縮短至2個小時左右，對促進城市經濟發展和便利民眾出行具有重要意義。

高鐵 工時 列車

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