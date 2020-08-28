陸對無人島 實現有效監管

中國自然資源部海域海島管理司司長高忠文表示，經過各方共同努力，目前已初步實現對無居民海島的有效監管。

中新社報導，公開資料顯示，中國是一個海上多島的國家。在中國管轄的300萬平方公里海域中，面積大於500平方米的海島有6000多個，其中約94%的島嶼為無人居住島嶼。面積在500平方米以下的島嶼和岩礁大約上萬個。眾多的海島構成中國海洋權益和社會經濟發展的重要基礎，海島已成為經濟和社會可持續發展的寶貴財富。

高忠文在北京的一場說明會上表示，無居民海島地理位置特殊，兼具海洋和陸地特點，生態系統獨特又很脆弱，一旦破壞難以恢復，必須嚴格地進行保護和監管。

他說，目前已初步實現對無居民海島的有效監管，部分地區還通過地方立法強化海島保護，建立了無居民海島巡查機制，海島保護取得顯著成效。

另一方面，衛星遙感覆蓋能力大幅提升，無人機技術水平明顯增強，為無居民海島監管提供有力的技術支撐。